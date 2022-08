ManUnited gibt Angebot für Bayern-Star ab

IMAGO

Benjamin Pavard (M) wird von Manchester United umworben

Gerade nach der Verpflichtung von Matthijs de Ligt galt Benjamin Pavard lange als Abschiedskandidat beim FC Bayern. Nun soll Manchester United die Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt haben - offenbar ohne Erfolg.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, hat Manchester United vor wenigen Tagen versucht, Benjamin Pavard vom FC Bayern loszueisen.

Demnach haben die Red Devils ein offizielles Angebot für den Abwehrspieler eingereicht. Allerdings sollen die Münchner die Offerte aus England abgelehnt haben.

Schon Anfang August hatte "Sport1" berichtet, dass ein Verkauf Pavards an der Säbener Straße kein Thema sei. Nach Informationen des TV-Senders seien die Klubbosse um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic der Bitte von Cheftrainer Julian Nagelsmann nachgekommen, von einem Verkauf des Weltmeisters Abstand zu nehmen.

Der Coach hatte während der USA-Reise der Münchner betont, dass er "glücklich wäre", sollte Pavard über den Sommer hinaus an der Säbener Straße bleiben.

Der Verteidiger selbst ließ seine Zukunft damals offen. "Ich weiß es nicht, ehrlich", sagte der 26-Jährige.

Pavard setzt sich gegen Mazraoui durch

Pavard, dessen Vertrag noch bis 2024 datiert ist, stand in dieser Saison bislang in allen Pflichtspielen als Rechtsverteidiger in der Startelf und setzte sich damit gegen Neuzugang Noussair Mazraoui durch.

Beim Supercup gegen RB Leipzig (5:3) und beim 6:1-Auftaktsieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt erzielte Pavard sogar jeweils einen Treffer.

Ein Positionswechsel in die vom Franzosen eigentlich präferierte Innenverteidigung wird es bei den Bayern aber wohl nicht geben, wurde die interne Konkurrenz mit dem Transfer von Matthijs de Ligt doch noch weiter vergrößert.

Mit einem Wechsel zu Manchester United wurde Pavard schon länger in Verbindung gebracht. Auch dem FC Chelsea und Atlético Madrid wurde Interesse nachgesagt.