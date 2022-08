Schalkes Thiaw weiter im Fokus des AC Mailand

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Malick Thiaw könnte den FC Schalke 04 noch verlassen

Dass der FC Schalke 04 Defensiv-Juwel Malick Thiaw in diesem Sommer noch zu Geld machen könnte, ist kein Geheimnis, S04-Sportdirektor Rouven Schröder bestätigte der "WAZ" bereits "Vorgespräche ohne Ende". Nun könnte der Poker noch einmal Fahrt aufnehmen.

Thiaw befindet sich nämlich weiter auf dem Radar des AC Mailand. Das berichtet die "Gazetta dello Sport". Demnach hat Milan zuletzt auch bei Tottenham wegen Japhet Tanganga angefragt, die beiden Klubs sollen bei der Ablösevorstellung allerdings so weit auseinander liegen, dass der Fokus wieder stärker auf Thiaw gelenkt wurde.

Die italienische Sportzeitung deckt allerdings auch das größte Problem auf. Milan stehen angeblich lediglich acht bis zehn Millionen Euro zur Verfügung, um einen neuen Innenverteidiger und einen zentralen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Eine Summe, die wohl auch für Thiaw nicht ausreichend ist. Laut "Sky" verlangt Schalke etwa zehn Millionen Euro.

Mega-Deal könnte Auswirkungen auf die Transferplanung des FC Schalke haben

Für das defensive Mittelfeld führt die "Gazetta dello Sport" Raphael Onyedika vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland und Jean Onana von Girondins Bordeaux an. Dem Bericht zufolge sollen die Franzosen allerdings schon sechs Millionen Euro (plus eine Millionen Euro an Bonuszahlungen), die Dänen aufgrund immer stärker wachsender Nachfrage sogar zehn Millionen Euro (plus drei Millionen Euro Bonuszahlungen) verlangen. Für die Defensive würde in diesem Fall noch weniger Geld zur Verfügung stehen.

Um die Aussichten auf erfolgreiche Verhandlungen zu steigern, sollen die Rossoneri nun hoffen, dass Olympique Lyon Lucas Paqueta an Newcastle United verkauft. Milan würde in diesem Fall für seinen Ex-Spieler 15 Prozent der Ablöse erhalten. Bei im Raum stehenden 60 Millionen Euro Ablöse wären dies etwa neun Millionen Euro. Geld, mit dem auch die Verpflichtung von Thiaw wieder näherrücken würde.