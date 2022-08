Zalazar ist Schalkes "einsamer Clown"

IMAGO/Ralf Treese

Rodrigo Zalazar und der FC Schalke 04 hoffen auf den ersten Saisonsieg

Rodrigo Zalazar war einer der großen Aufstiegshelden beim FC Schalke 04. Auch in der bisherigen Bundesliga-Spielzeit überzeugte der Uruguayer mit guten Leistungen. Der offensive Mittelfeldspieler sprach nun über den Saisonstart, seinen Status innerhalb der Mannschaft und seinen großen Traum.

Drei Spiele, zwei Punkte: Der Saisonstart des FC Schalke 04 verlief durchaus vielversprechend, auch wenn der erste Sieg noch ausblieb. "Unsere Spiele sind sehr offen. Ich bin zufrieden mit unseren bisherigen Leistungen", erklärte Zalazar im Interview mit "Sport1".

Der Südamerikaner erzielte beim 2:2 gegen Gladbach seinen ersten Bundesliga-Treffer, als er Schalke zur zwischenzeitlichen Führung schoss. "Ich finde, ich habe gut gespielt", bilanzierte Zalazar die ersten drei Spiele und versprach: "Der erste Sieg wird bald kommen." Am Samstagnachmittag empfängt Schalke den Tabellendritten Union Berlin.

FC Schalke 04: Zalazar lobt Teamklima und Trainer Kramer

Auf Schalke avancierte der 23-Jährige schon in seiner ersten Saison zum Publikumsliebling und war mit 13 Torbeteiligungen in der 2. Liga maßgeblich am direkten Wiederaufstieg beteiligt. So soll es nach königsblauem Geschmack auch im deutschen Oberhaus weitergehen.

Zalazar ist aus mehreren Gründen optimistisch: "Wir haben ein richtig gutes Mannschaftsklima. Wenn ich mich im Spiel müde fühle, lasse ich mich lieber auswechseln, weil ich weiß, dass ein frischer Teamkollege kommt, der sofort 100 Prozent geben kann. Außerdem ist das Verhältnis zum gesamten Trainerteam gut." Frank Kramer sei sehr nah dran an der Mannschaft, das schaffe eine gute Vertrauensbasis, erklärte der Mittelfeldspieler.

Zalazar ist auch deshalb so beliebt auf Schalke, weil er sich nach Spielen und Trainingseinheiten Zeit für die Anhänger der Knappen nimmt, Autogramme schreibt und Fotos macht. In dieser Hinsicht ist der Uruguayer Nachfolger von Darko Churlinov, der nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart zurückkehrte und mittlerweile in Englands zweiter Liga für den FC Burnley spielt.

Zalazar telefoniert fast täglich mit Kumpel Churlinov

"Es ist schwierig, ihn neben dem Platz zu ersetzen. Man muss ein richtiger Clown sein, um in seine Fußstapfen zu treten", erklärte Zalazar: "Im Moment bin ich ein einsamer Clown." Mit seinem Kumpel Churlinov telefoniert er weiterhin fast täglich.

Weniger mit Leistungen neben, sondern auf dem Platz, versucht sich Zalazar für seinen großen Traum zu empfehlen: die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. "Ich spiele in einer guten Liga und versuche mein Bestes zu geben, damit das klappt", sagte der ehemalige U20-Nationalspieler Uruguays.