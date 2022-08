Verlängert ein Stammspieler beim FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Verlängert Lucas Hernández (2.v.l.) beim FC Bayern?

Rund 80 Millionen Euro investierte der FC Bayern im Sommer 2019 in die Dienste von Lucas Hernández. Der Innenverteidiger ist in München inzwischen gesetzt. Angeblich denken beide Parteien deshalb über eine vorzeitige Vertragsverlängerung nach.

Wie "Sky" berichtet, gab es bereits ein Treffen mit Hernández' Berater. Wirklich konkret sollen die Gespräche mit dem Agenten aber noch nicht sein. Der Austausch sei "in einem frühen Stadium", meldet der TV-Sender.

Der 26-Jährige ist noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden. Nach einem schwierigen Start ist der Weltmeister von 2018 in München längst gesetzt, stand in dieser Saison in den bisherigen vier Pflichtspielen immer in der Startelf von Trainer Julian Nagelsmann.

"Sky" zufolge würde der FC Bayern gerne langfristig mit dem Franzosen verlängern, Hernández selbst soll sich dies "ganz gut vorstellen" können, heißt es. Der Abwehrspieler war 2019 für rund 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Isar gewechselt - ein Klubrekord.

Pavard will beim FC Bayern bleiben

Beim FC Bayern spielt Hernández in der Viererkette mit Benjamin Pavard zusammen. Rund um den Rechtsverteidiger hielten sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Wechsel-Gerüchte. Manchester United soll den 26-Jährigen auf dem Zettel gehabt haben. Jedoch sagte Pavard dem englischen Rekordmeister wohl ab. Darüber berichten die französische Sportzeitung "L'Équipe" sowie "Sky".

Pavard soll sich für einen Verbleib beim FC Bayern entschieden haben. Obwohl der Bundesligist im Sommer mit Noussair Mazraoui einen zusätzlichen Mann für die rechte Abwehrseite verpflichtet hat, erhält Pavard unter Nagelsmann bislang den Vorzug.

Immer wieder betonte der 35-Jährige, den ehemaligen Stuttgarter behalten zu wollen. Wie es scheint, bekommt Nagelsmann seinen Wunsch erfüllt und kann auch in dieser Saison auf Pavard zählen.