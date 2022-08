Matthäus warnt BVB und FC Bayern

IMAGO/Irina R. Hipolito

Lothar Matthäus tippt die Champions-League-Vorrunde von FC Bayern, BVB, Eintracht Frankfurt und Co.

Die Auslosung der Champions League hat für den FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt spannende Partien ergeben. Laut Lothar Matthäus wird keine der Gruppen zum Selbstläufer für die Bundesligisten. Vor allem den BVB warnt der Rekord-Nationalspieler.

Für Borussia Dortmund kommt es in der neuen Champions-League-Saison zu einem Wiedersehen mit Torjäger Erling Haaland.

Dessen neuer Arbeitgeber Manchester City befindet sich ebenso in der Gruppe des BVB wie der FC Sevilla und der FC Kopenhagen.

"Dortmund hat bislang noch nicht super performt", meinte Lothar Matthäus bei "Bild". Aber: "Ich traue Trainer Edin Terzic zu, dass er die Mannschaft in den Griff bekommt."

Der BVB landet in seiner Gruppe nach Meinung des 61-Jährigen auf dem zweiten Platz, hinter Haalands Citizens. Dritter wird demnach Sevilla, für Kopenhagen bleibt Rang vier.

Dennoch warnte Matthäus die Schwarz-Gelben: "In der Gruppe sehe ich sie vor Sevilla und Kopenhagen, aber sie müssen gegen diese unangenehmen Mannschaften aufpassen."

BVB mit gemischter Bilanz gegen den FC Sevilla

Gerade die Andalusier dürften ein harter Brocken werden. Die Bilanz fällt bei vier bislang absolvierten Duellen zwischen beiden Klubs im Europapokal unentschieden aus.

Im Achtelfinale der Champions League 2020/21 hatte sich der BVB nach Hin- und Rückspiel zwar knapp durchgesetzt.

Böse Erinnerungen haben die Borussen aber noch an die Spiele in der Gruppenphase der Europa-League-Saison 2010/11: Damals rettete Sevilla im Rückspiel ein 2:2 über die Zeit, Dortmund schied letztlich als Dritter aus.

FC Bayern "stärker als im vergangenen Jahr"

Platz zwei und eine Warnung für den BVB, großes Vertrauen in den FC Bayern: Den deutschen Rekordmeister tippt Matthäus in der anspruchsvollen Gruppe mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen auf Platz eins.

"Für mich die Hammer-Gruppe! Das wird kein Alleingang für die Bayern! Dennoch: Der Kader der Bayern ist stärker als im vergangenen Jahr", so der frühere Münchner - und das trotz des Abgangs von Robert Lewandowski, der nun für Barca stürmt.

Die Katalanen tippt Matthäus gar nur auf Rang drei hinter Inter, aus Sympathie für seinen Mailänder Ex-Klub.

Droht Eintracht Frankfurt das schnelle Aus?

Auch für Neuling Eintracht Frankfurt endet das Abenteuer Königsklasse laut Matthäus schon nach der Gruppenphase.

Die Hessen werden seinem Tipp zufolge hinter Tottenham Hotspur und Olympique Marseille nur Dritter, wodurch sie immerhin erneut in der Europa League angreifen könnten. Sporting werde den letzten Gruppenplatz belegen, mutmaßte Matthäus.

Pokalsieger RB Leipzig tippte er hinter Real Madrid auf Platz zwei, denn: "Mit Donezk und Glasgow (Celtic, Anm. d. Red.) hat man Glück gehabt. Da muss ein Weiterkommen drin sein, sie haben den Kader dafür."

Bayer Leverkusen, der fünfte Bundesligist in der Champions-League-Saison 2022/23, wird trotz des krassen Fehlstarts in die Saison ebenfalls Zweiter, meint Matthäus.

Platz eins sei Atlético Madrid vorenthalten, der FC Porto und der FC Brügge reihen sich in seiner Prognose auf Platz drei und vier ein. "Es wird ein enger Platzkampf mit Porto, aber ich glaube an die Mannschaft!", so Matthäus.