Schalke-Abschied wohl fix: Verwirrung um Thiaw-Ablöse

IMAGO/Christian Schroedter

Schalke-Profi Malick Thiaw landet wohl beim AC Mailand

Der italienische Meister AC Mailand sucht händeringend nach einem neuen Innenverteidiger. Schon länger wird Malick Thiaw vom FC Schalke 04 als Verstärkung gehandelt. Einen Tag nach der 1:6-Pleite der Königsblauen gegen Union Berlin wird ein Transfer tatsächlich immer konkreter, wenngleich es unterschiedliche Angaben über die Höhe der Ablösesumme gibt. BVB-Abwehrmann Manuel Akanji dürfte somit aus dem Blickfeld der Mailänder verschwinden.

Der AC Mailand steht vor der Verpflichtung von Malik Thiaw. Das berichtete die "Gazzetta dello Sport" aus Italien am Samstagabend.

Noch am Sonntag sollen die medizinischen Untersuchungen erfolgen, heißt es. Der Sportzeitung zufolge überweist der Serie-A-Meister fünf Millionen Euro Ablöse. "Bild" meldet hingegen, dass Schalke womöglich mit zehn Millionen Euro eine deutlich höhere Summe winkt.

Mailand-Coach Stefano Pioli gab nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Bologna sogar einen klaren Einblick in die Pläne mit Thiaw. "Ich denke, er kann morgen zu uns kommen. Er ist ein Spieler mit großen Perspektiven, guter Technik und Physis."

S04-Sportdirektor Rouven Schröder hatte zuvor öffentlich eingeräumt, dass Thiaw aufgrund seines hohen Marktwertes als Verkaufskandidat gilt. Die Millionen-Ablöse wird in Gelsenkirchen dringend benötigt.

Klar ist, dass die Mailänder schon seit geraumer Zeit über den Deutsch-Finnen nachdenken, schon im Winter bestand Interesse. Thiaws Vertrag in Gelsenkirchen läuft eigentlich noch bis 2024. Sowohl in der vergangenen Aufstiegssaison als auch in der laufenden Spielzeit zählt er zu den Stammspielern beim FC Schalke 04.

Was passiert mit BVB-Verteidiger Akanji?

Sollte der AC Mailand mit dem deutschen U21-Nationalspieler seine Kaderplanung für die Innenverteidigung abgeschlossen haben, stellt sich wiederum die Frage, wie es mit Borussia Dortmunds Manuel Akanji weiter geht. Der Schweizer war von "Sky" als mögliche Verstärkung ins Spiel gebracht worden, der 27-Jährige sei zumindest "ein Thema" in Mailand.

Da der Abwehrmann seinen bis 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern wollte und sich der BVB daraufhin in Niklas Süle und Nico Schlotterbeck zwei neue Innenverteidiger holte, sollen sich die Wege in diesem Sommer nun trennen.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Akanji gegeben. Das richtige Angebot soll jedoch nicht dabei gewesen sein.