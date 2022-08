Kruse vermeidet Bekenntnis: "Wir werden sehen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Hat sich Max Kruse von den Wolfsburg-Fans verabschiedet?

Erstmals in dieser Saison spielte Max Kruse für den VfL Wolfsburg von Beginn an. Dennoch stehen die Zeichen auf Abschied.

Pflichtbewusst trottete Max Kruse in Richtung der wenigen mitgereisten Fans. Brav spendete er Applaus und verabschiedete sich zügig - vielleicht für immer. Denn was der Ex-Nationalspieler am "Sky"-Mikrofon über seine Zukunft beim VfL Wolfsburg sagte, ließ tief blicken.

"Wir werden sehen" - mit diesen Worten schloss Kruse seine Antwort auf die große Frage. Das müde 0:2 (0:2) der sieglosen Wölfe bei RB Leipzig hatte er über 95 Minuten auf dem Platz erlebt - ein in dieser Saison ungewohntes Gefühl für den 34-Jährigen.

In den zähen öffentlich ausgetragenen Disput zwischen Kruse und Trainer Niko Kovac hatte sich zuletzt auch Geschäftsführer Jörg Schmadtke eingeschaltet. Ob er mit dem Ausgang des Dreier-Gesprächs zufrieden sei, wolle er "öffentlich nicht preisgeben", sagte Kruse süffisant - und genoss den großen Interpretationsspielraum.

Wolfsburg-Boss Schmadtke geht von Kruses Verbleib aus

Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass Kruses sechste Bundesliga-Profistation nach nur acht Monaten in der kommenden Woche enden könnte; am 1. September endet das Sommer-Transferfenster.

Schmadtkes Einschätzung ("Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag noch da ist") könnte schneller überholt sein als die vergangene Rückrunde, in der Kruse nach seinem Wechsel von Union Berlin siebenmal für den VfL traf.

Anders als noch am frühen Nachmittag sein Geschäftsführer umschiffte Kovac ein klares Bekenntnis. "Es wird immer in eine Richtung gehen, wie das interpretiert wird", sagte er über die Kruse-Aussagen: "Es ist für mich eindeutig, wir haben gesprochen."

Seine mögliche Abschiedsvorstellung hatte sich der Exzentriker Kruse durch den lange vermissten Trainingsfleiß "erarbeitet". "Wenn die Leistung stimmt, gibt es gar keine Probleme", sagte Kovac.

Es folgte eine über weite Strecken blasse Vorstellung von Kruse, der immerhin nach der Pause etwas Torgefahr ausstrahlte. Aus zehn Metern vergab er eine aussichtsreiche Chance zum 1:1 (83.) - und vielleicht auch die Gelegenheit zu seinem letzten Treffer im VfL-Trikot.