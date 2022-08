Verliert Frankfurt den nächsten Europapokal-Helden?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Daichi Kamada (r.) wird Eintracht Frankfurt wohl verlassen

In Filip Kostic hat Eintracht Frankfurt zuletzt bereits einen wichtigen Pfeiler aus der Europapokalsieger-Mannschaft verloren. Nun bahnt sich ein weiterer schmerzhafter Verlust an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Mittelfeldmann Daichi Kamada unmittelbar vor einem Wechsel zum portugiesischen Top-Klub Benfica aus Lissabon. Zuerst hatte die portugiesische Zeitung "Record" darüber berichtet.

Dem Bericht nach befindet sich Benfica mit der Eintracht aktuell in Verhandlungen über einen Kamada-Wechsel. Eine Einigung sei bereits "sehr nahe", heißt es.

"Sport1" bestätigte die Informationen aus Portugal. Dem TV-Sender zufolge soll sich Kamada auf persönlicher Ebene sogar bereits mit Benfica einig sein. Laut "Sky" könnte eine mögliche Ablösesumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro liegen.

Über einen möglichen Abgang des Japaners wird bereits seit Monaten spekuliert. Da der Vertrag des 26-Jährigen bei der SGE nur noch bis zum kommenden Sommer läuft, gilt es für die Vereinsspitze aktuell, eine Grundsatzentscheidung zu treffen.

Eintracht Frankfurt holt Götze als Kamada-Ersatz

Mit seiner Stärke im Dribbling und seinem Zug zum Tor war der Zehner in den letzten Jahren immer wieder ein Unterschiedsspieler bei den Frankfurtern. In seinen fünf Jahren in der Mainmetropole steuerte er insgesamt 55 Torbeteiligungen bei. Auch in der laufenden Saison ist Kamada mit vier Treffern der beste Torschütze der Glasner-Elf.

Personell haben sich die Frankfurter zwar schon frühzeitig für einen Abschied des Leistungsträger gewappnet. In Person von Mario Götze wurde ein Top-Spieler für das offensive Mittelfeld verpflichtet. Das ausgeliehene PSG-Talent Junior Dina Ebimbe könnte ebenfalls auf Kamadas Position spielen.

Dennoch wäre es aus moralischer Sicht sicher nicht leicht, nach dem Gewinn der Europa League einen weiteren Schlüsselspieler zu verlieren. Vor Kamada hatte bereits der linke Schienenspieler Flip Kostic die Hessen verlassen. Der Serbe schloss sich für rund zwölf Millionen Euro Juventus Turin an.