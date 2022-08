Doppelpacker Kane ballert Spurs zum nächsten Sieg

IMAGO/Lee Parker

Nächster Sieg für Tottenham Hotspur in der Premier League

Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur hat seinen starken Saisonstart fortgesetzt und bleibt weiter ungeschlagen.

Am Sonntag gewann die Mannschaft von Teammanager Antonio Conte 2:0 (1:0) beim Aufsteiger Nottingham Forest.

Nach vier Spielen ist der Champions-League-Vorrundengegner von Eintracht Frankfurt mit zehn Punkten Dritter, zwei Zähler hinter Tabellenführer Arsenal.

Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane (5.) brachte Tottenham früh auf die Siegerstraße. In der 56. Minute verpasste der 29-Jährige zunächst mit einem verschossenen Handelfmeter die Entscheidung. In der 81. Minute holte Kane dies per Kopf nach.

Bei Nottingham wurde Taiwo Awoniyi, Neuzugang vom Bundesligisten Union Berlin, in der 75. Minute eingewechselt. Der Nigerianer blieb aber wirkungslos.