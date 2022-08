Abschottung vor Fans: Nagelsmann macht wenig Hoffnung

IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern trainiert oft hinter Sichtschutzvorhängen

Anders als beim BVB sind öffentliche Trainings beim FC Bayern derzeit rar gesät. Das hat mehrere Gründe und wird sich wohl so schnell nicht ändern, wie Trainer Julian Nagelsmann nun erklärte.

Es ist mittlerweile schon neun Jahre her, da ließ Pep Guardiola, als er die Geschicke beim FC Bayern übernahm, unter anderem eine Möglichkeit einrichten, einen der Trainingsplätze an der Säbener Straße zeitweise mit einem Vorhang vor neugierigen Blicken schützen zu können. Mittlerweile ist Julian Nagelsmann am Ruder und auch dieser nutzt den besagten Sichtschutz gern. Sogar so gern, dass er auf einem weiteren Haupttrainingsfeld einen blickdichten XXL-Vorhang errichten lässt.

Deshalb gibt es derzeit kein öffentliches Training beim FC Bayern, um die Fans aufgrund der Bauarbeiten nicht zu gefährden. Zuvor hatte es immerhin noch am Dienstagvormittag die Möglichkeit gegeben, den Stars ganz nah zu sein. Dies ist bis auf Weiteres gestrichen und wird so schnell wohl auch nicht wiederkommen.

Zwar erklärte Nagelsmann im "kicker": "Öffentliches Training ist für die Fans eine große Freude, die wir ihnen nach Möglichkeit gerne weiter bereiten." Allerdings fügte der Coach an: "Der anstehende, extrem enge Spielkalender schränkt den Trainingsumfang nicht unwesentlich ein." Heißt: Weil die baulichen Maßnahmen weiter laufen und es bislang auch keinen Termin gibt, wann diese beendet sein werden und weil zudem zahlreiche Englische Wochen auf dem Terminkalender stehen, dürften öffentliche Einheiten in naher Zukunft extrem rar gesät sein.

Vor wichtigen Spielen möchte Nagelsmann ohnehin keine Beobachter am Zaun haben. "Ein Großteil der ohnehin reduzierten Einheiten ist naturgemäß nicht für die Öffentlichkeit bestimmt", erklärte der 35-Jährige. Damit meinte der Trainer naturgemäß eher die Späher des jeweiligen Gegners, aber auch die Anhängerschaft soll die Konzentration nicht stören.

BVB geht anderen Weg als FC Bayern

Etwas anders sieht es bei Borussia Dortmund aus. Zwar wird hier auch häufiger als noch vor zehn Jahren hinter verschlossenen Türen trainiert. Vor allem das Auslaufen nach den Spielen ist nicht mehr öffentlich, seitdem Edin Terzic wieder am Ruder ist. Aber: Beim BVB schreibt man nach den Einheiten nicht nur fleißig Autogramme, sondern versucht regelmäßig nahbar für Fans zu sein.

"Borussia Dortmund ist ein Verein, der von den Emotionen, der Leidenschaft und der Nähe zu den Menschen lebt. Von daher hatten wir uns bereits vor Beginn der Corona-Pandemie dazu entschieden, auch über eine größere Anzahl an öffentlichen Trainings wieder genau diese Bindung herzustellen", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl dem "kicker".

Die aktuelle Corona-Lage lasse es sogar zu, "dass die Spieler wieder Autogramme schreiben und Selfies mit den Fans machen können. Das ist auch für unsere Spieler schön, so spüren sie, wie viel Freude sie den Menschen hier bereiten", so Kehl weiter.