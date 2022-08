Kevin Volland droht längere Pause

IMAGO/MAO

Kevin Volland droht eine längere Pause

Kevin Volland vom französischen Erstligisten AS Monaco droht eine längere Pause. Der 30-Jährige verletzte sich am Sonntag beim 1:1 im Spitzenspiel gegen Paris Saint-Germain am Knöchel.

Die Verletzung sei "schwerwiegend", sagte Monacos Trainer Philippe Clement. Man rechne damit, dass Volland "mindestens ein paar Wochen" ausfallen werde.

Der frühere Leverkusener hatte Monaco bei seinem Saisondebüt in der 20. Minute in Führung gebracht. Kurz darauf musste er ausgewechselt werden.