Bayerns Zukunftsplan: Nübel-Seite "skeptisch"

IMAGO/Revierfoto

Alexander Nübel soll beim FC Bayern verlängern

Der FC Bayern plant weiter mit Alexander Nübel. Der Torwart, der derzeit an die AS Monaco ausgeliehen ist, soll seinen Vertrag bei den Münchnern verlängern. Es gibt schon einen Termin für erste Gespräche, doch die Nübel-Seite ist "skeptisch", was die Pläne des deutschen Fußball-Rekordmeisters angeht.

Vor mehr als zwei Jahren wechselte Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Damals wurde er als langfristiger Nachfolger von Manuel Neuer vorgestellt, sollte behutsam und mit vereinzelten Einsätzen herangeführt werden. Doch eine große Rolle spielte Nübel bislang nicht an der Säbener Straße. Was auch daran lag, dass Platzhirsch Neuer gar keine Anstalten machte, seinen Platz im Tor zu räumen.

Im Mai verlängerte der DFB-Torhüter sogar seinen Vertrag bis 2024. Neuer wird zum Ablauf seines Kontraktes 38 Jahre alt sein. Zeit also für Nübel ins Rampenlicht zu treten? So sieht es jedenfalls der Plan der Verantwortlichen des FC Bayern vor.

Nübel sei "ganz wichtig in unserer Zukunftsplanung", betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Blick auf die zweite Hälfte der 2020er Jahre im "kicker". Derzeit spielt der 25-Jährige noch für die AS Monaco, ist bis Ende der Saison 2022/23 an die Monegassen ausgeliehen.

Im Winter soll es laut "kicker" Gespräche darüber geben, wie es genau mit Nübel weitergeht. Thema soll nach Infos des Fachmagazins eine Verlängerung des derzeit bis 2025 datierten Arbeitspapieres sein.

FC Bayern: Nübel fühlt sich von Verlängerungsplänen "geehrt"

Wichtigster Gesprächspunkt dabei für die Vereins- und die Nübel-Seite: Was passiert ab dem Sommer 2023, wenn Nübel aus Monaco zurückkehrt, Neuer aber noch da ist? Für den Agenten des Keepers ist die Sachlage klar: "Die Konstellation Neuer – Nübel wird es mit Alex nicht mehr geben", sagte Berater Stefan Backs dem "kicker". Von der angedachten Verlängerung fühle sich Nübel zwar "geehrt", so Backs weiter.

Aber der 25-Jährige sei "auch skeptisch aufgrund der Vergangenheit". Konkret ist damit wohl gemeint, dass Nübel eine gewisse Anzahl von Spielen zugesichert wurde, die er in seiner ersten Spielzeit in München nicht bekommen hatte.

Die Nübel-Seite sei "gespannt, wie die Gespräche verlaufen werden", ließ Backs die Tür zumindest weiter offen für Verhandlungen. Wohin diese führen werden, ist aber bislang nicht abzusehen.