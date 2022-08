"Umdenken" bei Hertha BSC nach Jarstein-Aus

IMAGO/M. Popow

Sportboss Fredi Bobic (r.) und Trainer Sandro Schwarz von Hertha BSC

Vier Liga-Spiele, ein Punkt und im Pokal bereits in der ersten Runde ausgeschieden: Hertha BSC hat den Saisonstart mächtig in den Sand gesetzt. Nun will man in der Hauptstadt personell noch einmal nachbessern, aber auch auf der Abgangsseite wird es Bewegung geben.

Linksverteidiger Fredrik Björkan steht vor einer Leihe zu Feyenoord Rotterdam in die niederländische Eredivisie. Das berichtet der "kicker". Laut "Bild" beinhaltet der Deal eine Kaufoption über drei Millionen Euro. Dass der Norweger Hertha BSC nach nur einem halben Jahr wieder verlässt, bestätigte unlängst auch Coach Sandro Schwarz.

Dass die Berliner den uruguayischen Innenverteidiger Augustín Rogel als Neuzugang für die Defensive präsentieren werden, ist ebenfalls kein Geheimnis mehr.

Der 24-Jährige soll den Druck auf das vorhandene Personal für die Abwehrmitte erhöhen. Schwarz lobte zuletzt die körperliche Präsenz der 1,91-Meter-Kante. Unklar bleibt indes, ob Rogel im Sommer gegen Zahlung einer Ablöse oder im Winter, wenn sein Vertrag endet, in Berlin aufschlägt.

Eine weitere Baustelle im Kader wird man in Berlin "laut "kicker" hingegen nicht extern beheben: Ein neuer Keeper, den man nach der Suspendierung von Rune Jarstein gesucht hat, wird demnach nicht geholt.

Hertha BSC bei Schwarz mit Geduld

Im Verein habe "ein Umdenken" stattgefunden. Statt eines neuen Torwarts vertraut man nun auf das vorhandene Personal. Hinter der dänischen Stammkraft Oliver Christensen befinden sich mit Tjark Ernst (19) und Robert Kwasigroch (18) zwei Talent im Kader.

All zu üppig und prominent fällt das Personal, mit dem Schwarz die Kurve bekommen muss, also nicht aus. Der "kicker" hat aber zumindest gute Nachrichten für den Trainer, der vor der Saison das Zepter übernahm, im Köcher.

Sportboss Fredi Bobic werde wohl mehr Geduld mit Schwarz haben, als mit dessen Vorgängern. Allerdings ist Schwarz auch schon der vierte Übungsleiter in Bobic junger Amtszeit. Ein schnelles Aus würde sich auch die Stellung des Ex-Nationalspielers belasten.