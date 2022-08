Glasner bestätigt: Kamada-Entscheidung gefallen

IMAGO/osnapix

Daichi Kamada bleibt bei Eintracht Frankfurt

Eigentlich hatte sich Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt schon mit Benfica auf einen Wechsel geeinigt. Nun verkündete SGE-Coach Oliver Glasner aber eine Kehrtwende.

"Ich war vor dem Spiel erleichtert, dass Kamada sich zu uns bekannt hat", sagte Glasner nach dem spektakulären 4:3-Sieg bei Werder Bremen und ergänzte: "Daichi bleibt bei uns, Kevin Trapp bleibt bei uns. Dass wir unsere Schlüsselspieler halten, ist ein ganz wichtiges Zeichen, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen."

Einige Medien hatten am Sonntag übereinstimmend berichtet, dass Kamada kurz vor einem Wechsel zu SL Benfica stünde. "Sport1" zufolge hatte sich der 26 Jahre alte Japaner bereits auf persönlicher Ebene mit dem portugiesischen Topklub geeinigt.

Doch letztendlich entschied sich Kamada für einen Verbleib in Frankfurt, wo sein Vertrag nur noch bis 2023 datiert ist. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche ließ am Sonntag bereits durchblicken, dass die SGE das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers nun verlängern will.

"Ich gehe davon aus, dass er bleibt", sagte Krösche beim Streamingdienst "DAZN": "Es ist von uns angestrebt, mit ihm zu verlängern. Er fühlt sich auch wohl. Er weiß auch, was er an uns hat. Ich bin relativ zuversichtlich, dass er noch einige Spiele bei uns macht."

Trapp freut sich über Kamada-Verbleib

Auch Torwart Kevin Trapp hat sich trotz des Interesses von Manchester United gegen einen Wechsel entschieden. Der Schlussmann hatte sich nach dem Sieg in Bremen bereits zur Personalie Kamada geäußert.

"Ich habe ihm gesagt, dass er nicht gehen wird", sagte Trapp bei "DAZN": "Keine Ahnung, was der Stand der Dinge ist. Wir spielen dieses Jahr in der Champions League und wollen uns in der Bundesliga verbessern, deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht jeden Spieler verkaufen."

Der 32-Jährige wünscht sich daher, dass die SGE die Spieler halten kann, "damit wir die Qualität haben, in der Liga und in der Champions League eine gute Rolle zu spielen."