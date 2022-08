Sabitzer stellt klar: Bayern-Abschied war nie Thema

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Marcel Sabitzer ist beim FC Bayern aktuell Stammspieler

Vor wenigen Wochen galt Marcel Sabitzer noch als potenzieller Verkaufskandidat beim FC Bayern. Mittlerweile ist der Österreicher aus der Startelf der Münchner kaum mehr wegzudenken. Der Mittelfeldmann sprach nun erstmals über seinen Aufschwung.

"Es war gegen Ende der abgelaufenen Saison relativ klar, wie wir uns geäußert haben: Ich will mich hier durchbeißen, neu angreifen", sagte Sabitzer nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach in der Mixed Zone: "Das war mein klares Ziel, das habe ich in jedem Training so umgesetzt."

Daher sei ein Abschied aus München für Sabitzer auch nie Thema gewesen. Es habe "keinen Moment gegeben", in dem er darüber nachgedacht habe.

Auch die ständigen Spekulationen über einen Transfer von Konrad Laimer, der den Konkurrenzkampf für Sabitzer erheblich erhöht hätte, waren für den 28 Jahre alten Bayern-Profi kein Thema. "Ich habe mich wirklich gar nicht damit beschäftigt", betonte er: "Das hätte meine Herangehensweise nicht verändert."

Geholfen habe Sabitzer bei seinem Aufschwung auch die gute Beziehung zu seinen Mitspielern. "Ich hatte letztes Jahr schon einen guten Draht zu einigen Mitspielern, aber nach einem Jahr wächst man automatisch noch mehr zusammen", so der Ex-Leipziger.

"... dann weißt du auch, wie der Laden hier läuft"

Außerdem habe er nach seinem Wechsel im Sommer 2021 etwas Zeit gebraucht, um sich im Umfeld des FC Bayern einzuleben. "Wenn du schon mal ein Jahr hier warst, dann weißt du auch, wie der Laden hier läuft. Du kannst manche Situationen besser einordnen", erklärte Sabitzer und betonte: "Ich habe mich mit viel Selbstvertrauen zurückgekämpft."

Mit starken Leistungen im Training, in den Vorbereitungsspielen sowie in den ersten Pflichtspielen der neuen Saison hat sich Marcel Sabitzer beim FC Bayern eine zweite Chance erspielt.

Nachdem der Mittelfeldspieler lange Zeit auf der internen Streichliste des Rekordmeisters stand, hat sich der Wind an der Säbener Straße mittlerweile gedreht.