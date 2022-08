"Arschlochfrage": Matthäus findet Wortwahl "sogar kreativ"

IMAGO/Ulrich Wagner

Nach dem 1:1-Unentschieden des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach wird auch über das Verhalten von Cheftrainer Julian Nagelsmann diskutiert. Während TV-Experte Dietmar Hamann scharfe Kritik übte, zeigt Lothar Matthäus Verständnis.

Julian Nagelsmann hatte nach dem unglücklichen Remis gegen Gladbach jede Menge Gesprächsbedarf. Seinen Frust über den verpassten Sieg ließ der Münchner Trainer auch am Schiedsrichtergespann um Daniel Schlager raus.

Während der Partie war er unter anderem mit dem vierten Offiziellen aneinander geraten und hatte nach einer, so Nagelsmann wörtlich nach der Partie, "Arschlochfrage" eine Gelbe Karte kassiert.

Für Lothar Matthäus ist Kritik an Julian Nagelsmann an dieser Stelle völlig überzogen, wie er in seiner "Sky"-Kolumne schrieb: "Spieler können vom Platz fliegen und so eben auch die Trainer. In meinen Augen müssen sie sich dann eben etwas besser im Zaum halten oder beim nächsten Spiel zuschauen. Diskutiert wird auch die Formulierung von Julian Nagelsmann, der nach seinem Zwist mit einem Unparteiischen von "Arschloch-Frage" sprach. Ich finde das völlig in Ordnung."

Matthäus zur "Arschlochfrage": Formulierung war "sogar kreativ"

Das Wort "Arschloch" sei in Bayern "eine eher flapsige Formulierung", die Wortwahl sei "sogar kreativ" gewesen, so Matthäus. "Vielleicht übernehme ich sie in meinen Sprachgebrauch. Wir sollten nicht immer Emotionen und Typen fordern und dann bei jeder Kleinigkeit den Menschen über den Mund fahren."

Der deutsche Rekordnationalspieler erinnerte daran, dass Nagelsmann unter einem enormen Erfolgsdruck steht. Er stehe in dieser Saison "vielleicht so sehr wie noch nie unter Beobachtung", munkelte Matthäus. "Das hat man ihm am Samstag sehr deutlich angemerkt."

Die Verwarnung des Schiedsrichters sei zudem eine Fehlentscheidung gewesen, fügte der 61-Jährige hinzu, "denn er hat sich über die Gelbe Karte für Joshua Kimmich beschwert und die war unangebracht".

Hamann übt scharfe Kritik am Bayern-Trainer

Eine ganz andere Position vertritt unterdessen sein Experten-Kollege Dietmar Hamann. Nagelsmann müsse "sich schon bewusst sein, dass er Trainer von Bayern München ist. Da gibt es gewisse Sachen zu beachten." Zur Formulierung "Arschlochfrage" meinte Hamann: "Das hat ein Trainer von Bayern München nicht zu sagen. Da stört mich die Wortwahl."

Besser wäre es während der Partie gewesen, hätte der Bayern-Coach "einen klaren und kühlen Kopf" bewahrt. "Deswegen war mir das vor allem in der zweiten Halbzeit zu viel."