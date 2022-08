Medien: Schalke findet Thiaw-Nachfolger bei Liverpool

IMAGO/Ian Stephen

Wechselt Liverpools van den Berg zum FC Schalke 04?

Der Saisonstart hat gezeigt: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 plagen große Abwehrsorgen. Kurz vor dem Ende der Wechselfrist will der Revierklub offenbar nachrüsten. Ein Innenverteidiger von Jürgen Klopps FC Liverpool könnte zu den Königsblauen kommen.

Der FC Schalke 04 will sich in der Abwehrzentrale neu aufstellen: U21-Nationalspieler Malick Thiaw steht vor einem Wechsel zum AC Mailand und spült laut italienischen Medienberichten rund fünf Millionen Euro Ablöse in die Knappen-Kassen. Den Kaderplatz des 21-Jährigen soll nach Angaben von "Bild" ein ebenfalls junger und talentierter Innenverteidiger übernehmen.

Dem Boulevardblatt zufolge wird Sepp van den Berg vom FC Liverpool am Dienstagmorgen zum Medizincheck in Gelsenkirchen erwartet. Der 20 Jahre alte Verteidiger könnte im Anschluss gar schon den Fans vorgestellt werden, wenn das öffentliche Training stattfindet.

Im Raum steht kein fester Transfer, sondern ein Wechsel auf Leihbasis. Bei Schalke 04 soll der niederländische Nationalspieler die dringend benötige Spielpraxis bekommen. Van den Bergs Zukunft dürfte aber zumindest mittelfristig bei den Reds liegen, sein Vertrag ist beim englischen Vizemeister noch bis 2024 datiert.

Van den Berg debütiert mit 16 in der Eredivisie

Für den Profikader von Teammanager Jürgen Klopp ist einst beim PEC Zwolle ausgebildete Rechtsfuß ohnehin nicht eingeplant. In der vergangenen anderthalb Jahren war van den Berg an den Zweitligisten Preston North End ausgeliehen.

Dort kam der 1,89 Meter große Verteidiger auf 61 Pflichtspiele, 58 Mal stand er in der Startelf. Für Zwolle debütierte er einst als 16-Jähriger in der Eredivisie und machte bis zu seinem Wechsel nach England 23 Pflichtspiele. Zweimal spielte er seither unter Klopp im englischen FA Cup.

Mit dem Youngster bekäme Schalke-Cheftrainer Frank Kramer immerhin eine weitere Option für die Defensive, die in den bisherigen vier Partien seit der Rückkehr in die Bundesliga nicht wirklich sattelfest war. Im Heimspiel gegen den 1. FC Union (1:6) wurden die Probleme mehr als deutlich, insgesamt kassierte S04 schon elf Gegentore.