FIRO/FIRO/SID/

Paul Grave wird dem VfL lange fehlen

Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum muss mehrere Monate auf Ersatztorhüter Paul Grave verzichten.

Der 21-Jährige wird in Kürze nach einer im Training erlittenen Verletzung an der Schulter operiert. Das teilte der VfL am Montag mit.