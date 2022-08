"Schwierige Entscheidung": Schalke 04 gibt Eigengewächs ab

IMAGO/Christian Schroedter

Verlässt den FC Schalke 04: Malick Thiaw

Ein Transfer zum italienischen Meister AC Mailand hat sich lange abgezeichnet, nun machte der FC Schalke 04 den Transfer von Malick Thiaw offiziell. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Malick Thiaw verlässt nach sieben gemeinsamen Jahren den FC Schalke 04. Der Innenverteidiger kam als Jugendspieler von Borussia Mönchengladbach ins Ruhrgebiet, wo er fortan im Profibereich seine ersten Erfahrungen machte. In der vergangenen sowie in der bisherigen Saison der Knappen war das Eigengewächs Stammspieler in der Abwehr.

Dem Transfer zum italienischen Spitzenklub hat Schalke 04 laut Mitteilung nur "aufgrund des wirtschaftlich starken Angebots" zugestimmt. Wie hoch die Ablösesumme ausfällt, ist nicht bekannt. Italienische Medien hatten zuletzt von rund sechs Millionen Euro berichtet.

"Mit dem Erlös aus dem Transfer von Malick Thiaw konnten wir unsere finanziellen Prämissen, die wir uns vor der Wechselperiode vorgenommen hatten, erfüllen. Das ermöglicht uns eine größere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit bei anderen Themen und Herausforderungen, vor denen wir noch stehen", so Finanzdirektorin Christina Rühl-Hammers.

FC Schalke will neuen Innenverteidiger verpflichten

Sportdirektor Rouven Schröder hob hervor: "Es war für uns eine schwierige Entscheidung, Malick ziehen zu lassen. Er ist ein Eigengewächs aus der Knappenschmiede, hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und wäre sportlich eine Bereicherung für unseren Kader gewesen." Im vergangenen Winter hatte Mailand schon einmal angefragt, damals lehnte S04 noch ab. "Die Rahmenbedingungen jetzt sind andere und finanziell so gut, dass wir dem Transfer nun zugestimmt haben."

Der Innenverteidiger, der bei Milan bis 2027 unterschrieb, bedankte sich derweil bei seinem Ausbildungsklub. "Explizit möchte ich mich bei den Schalke-Fans bedanken, ohne deren Unterstützung ich den Weg nicht hätte gehen können. Schalke 04 wird für mich stets ein besonderer Verein bleiben, mit dem ich immer verbunden bleibe", so Thiaw zum Abschied.

Auf Schalke wird nach dem Abgang des Abwehrmanns nun ein neuer Spieler für die Zentrale benötigt. Rouven Schröder bestätigte: "Unser Plan sieht es vor, dass wir in der Innenverteidigung noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um den Konkurrenzkampf im Kader maximal hochzuhalten. Wir haben gute Jungs, die Malicks Platz haben wollen und sich einen harten Fight liefern werden. Ich bin zuversichtlich, dass in Kürze noch ein Spieler dazukommen wird.“

Berichten zufolge könnte es sich dabei um Liverpools Sepp van den Berg handeln, der am Montagabend erste Gespräche in Gelsenkirchen geführt hat.