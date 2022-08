Offiziell! Youngster verlässt den FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Emilian Metu wird vom FC Bayern verliehen

Die Wege von Emilian Metu und dem FC Bayern trennen sich - zumindest vorerst. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird die Saison 2022/23 auf Leihbasis beim österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt verbringen. Das bestätigten die Klubs am Dienstag.

Der Linksfuß wechselte erst im Sommer 2021 aus seiner österreichischen Heimat vom SKN St. Pölten zum Nachwuchs des FC Bayern, wo er regelmäßig für die Zweitvertretung auf dem Rasen stand (32 Pflichtspiele/5 Tore/4 Vorlagen). Nach dem Abstieg der Münchner Talente in die Regionalliga Bayern ist dem deutschen Rekordmeister allerdings daran gelegen, dass Metu auf höherer Ebene Spielpraxis sammelt.

"Wir haben mit Klagenfurt bei der Leihe von Alex Timossi Andersson sehr gute Erfahrungen gemacht. Von daher sind wir überzeugt, dass auch Emilian bei diesem Klub ein optimales Umfeld für seine weitere sportliche Entwicklung vorfinden wird", erklärt Campus-Leiter Jochen Sauer den nun erfolgten Schritt auf "fcbayern.com".

Der Schwede Timossi Andersson überzeugte 2021/22 in den Reihen der Österreicher, weckte das Interesse des sc Heerenveen und brachte dem FC Bayern letztlich 550.000 Euro an Ablöse ein.

FC Bayern hofft auf weitere Erstliga-Einsätze

Leihen vom FC Bayern nach Klagenfurt sind ohnehin keine Seltenheit: Mit Daniel Francis und dem chinesischen Keeper Shaoziyang Liu befinden sich derzeit zwei weitere Youngster des deutschen Serienmeisters auf Leihbasis im Austria-Kader.

Der "kicker" schrieb in der Vergangenheit bereits von einem "Farmteam light", Austria-Geschäftsführer Harald Gärtner erklärte vielsagend: "Sollte sich in Zukunft die Konstellation ergeben, dass der FC Bayern junge talentierte Burschen verleihen und auf gutem Niveau zu mehr Spielpraxis verhelfen will, sind wir immer offen für Gespräche, da sich mit der Zeit ein sehr vertrauensvolles und freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hat."

Metu begibt sich übrigens nicht auf gänzlich unbekanntes Terrain. Der österreichische Juniorennationalspieler bestritt 2021 für St. Pölten bereits drei Kurzeinsätze im Fußball-Oberhaus der Alpenrepublik. "Ich bin mir sicher, dass in Klagenfurt schon bald die nächsten dazukommen werden", so Holger Seitz, Sportlicher Leiter am Bayern-Campus.