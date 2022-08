BVB-Star Haller spricht über Schock-Diagnose

IMAGO/Revierfoto

BVB-Profi Sébastien Haller spricht über seine Schock-Diagnose

Wenige Wochen nach seiner erfolgreich überstandenen Tumor-OP hat sich BVB-Neuzugang Sébastien Haller erstmals ausführlich zu seinem aktuellen Gesundheitszustand, seinen Gefühlen nach der schockierenden Diagnose und seinen Plänen für die Zukunft geäußert.

Es gehe ihm gut und er fühle sich nicht schlecht, versicherte Haller wenige Wochen nach seiner Tumor-Operation im Gespräch mit "ESPN". Die Situation sei natürlich neu für ihn, "aber ich habe das Glück, dass ich viele Leute um mich herum und große Unterstützung habe".

Sein Plan sehe nun vor, sich zunächst einmal so gut es geht in Form zu halten. Schon am ersten Tag nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus sei er spazieren und ins Fitnessstudio gegangen.

"Nach den zwei Wochen habe ich nicht zu viel verloren. Ich bin sogar auf dem gleichen Level wie vor ein paar Monaten. Das ist ein gutes Zeichen und ich hoffe, das bleibt so", berichtete der Stürmer.

Noch sei es allerdings nicht an der Zeit, an eine Rückkehr auf den Platz zu denken: "Das wird schon ein paar Monate dauern. Wichtig ist jetzt, dass ich nicht zu viel Muskelmasse verliere. [...] Im Moment ist es am Wichtigsten, dass sich mein Körper gut anfühlt."

Haller scherzt: Kein guter Deal für den BVB

Auf lange Sicht sei sein Ziel aber natürlich, auf den Platz zurückzukehren. "Vor der 'Gelben Wand' zu spielen und mein erstes Tor zu erzielen. Das wird ein schöner und emotionaler Moment", blickte der Neuzugang in die Zukunft. Dass er genau dieses Gefühl vorerst nicht spüren wird, war das erste, das ihn laut eigener Aussage nach der Diagnose beschäftigte.

"Ich dachte, komm schon, ich bin gerade mal zehn Tage hier und kann nicht mal für den Verein spielen. Wir haben so viel in diesen Transfer investiert. Alle waren glücklich und ich wollte wirklich spielen. Sie haben 30 Millionen für mich bezahlt und ich kann nicht spielen. Ich dachte mir damals, das ist kein guter Deal", erinnerte sich Haller.

Letztlich habe aber niemand etwas an der Situation ändern können. "Man hätte es nicht verhindern oder ändern können", klagte der 28-Jährige, der sich an den Moment der Diagnose noch genau erinnern kann.

"Es hat sich nicht richtig angefühlt"

Er habe schon im Vorfeld der ersten Untersuchungen ein "komisches Gefühl" in der Magengegend verspürt. "Es hat nicht wehgetan, aber es war einfach ein seltsames Gefühl. Manchmal denkt man, das verschwindet nach ein paar Tagen, aber das hat sich nicht richtig angefühlt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, es untersuchen zu lassen."

Nach zwei Untersuchungen sei dann klar gewesen, dass es sich um einen Tumor handelte. "Ich bin dann trotzdem zum Training gegangen, weil ich alles machen konnte. Der Tumor war schon für einige Wochen, vielleicht sogar ein oder zwei Monate da. Das ist etwas, das man nicht spürt. Wir mussten auf die OP warten, um genau zu sehen, was es war. Und wenn du dann das Wort hörst, ist es schockierend", schilderte Haller.

Er hoffe, dass andere Menschen und auch Vereine aus seiner Erfahrung lernen. "Man hat keine Symptome, nichts. Man spürt auch nichts. Das werden alle Spieler sagen. Erst nach einem Bluttest wussten sie, dass sie das Problem haben. Deswegen ist es wichtig, viele Tests zu machen, weil es einfach jedem passieren kann, vor allem jungen Männern."