Warum sich der Nübel-Deal für Bayern noch rentieren könnte

Alexander Nübel ist noch bis Sommer 2023 vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen

Als der FC Bayern Alexander Nübel im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 als Nachfolger von Manuel Neuer verpflichtete, waren die Hoffnungen groß. Doch der Wechsel entpuppte sich schnell als Enttäuschung - für beide Seiten. Rund zwei Jahre und eine Leihe zur AS Monaco später könnte sich der Deal aber doch als Transfercoup erweisen.

"Der FC Bayern plant langfristig mit Alexander Nübel, weil wir an seine Qualität glauben und uns perspektivisch auf der Torwartposition aufstellen wollen. Wir können uns sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern."

Aussagen von Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der "Sport Bild", die Anfang Juni durchaus überraschend kamen. Schließlich hatte Platzhirsch Manuel Neuer seinen Vertrag da gerade erst bis 2024 verlängert und im Zuge dessen angedeutet, sich eine weitere Zusammenarbeit darüber hinaus durchaus vorstellen zu können.

Doch bei genauerer Betrachtung von Nübels Situation ergeben die Gedankenspiele der Bayern-Bosse durchaus Sinn.

Nach einer Saison beim FC Bayern mit nur vier Pflichtspieleinsätzen zog Nübel im Sommer 2021 die Reißleine und schloss sich auf Leihbasis der AS Monaco an.

Im Fürstentum ist der 25 Jahre alte Torwart seitdem die klare Nummer eins. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einigen Patzern haben sich auch seine Leistungen stabilisiert.

An der jüngsten Serie der AS Monaco von saisonübergreifend zwölf Ligue-1-Spielen ohne Niederlage hatte Nübel großen Anteil. Erst eine 1:4-Klatsche gegen RC Lens am vorletzten Spieltag konnte den Lauf der Monegassen stoppen. Bei den Gegentoren war Nübel aber zumeist machtlos.

Auch beim jüngsten 1:1 gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain spielte Nübel groß auf und brachte die Superstars um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé mit Glanzparaden zur Verzweiflung. "So wie er jetzt hält, kann er überall spielen", lobte Teamkollege Kevin Volland in der "Sport Bild".

Duo Neuer/Nübel beim FC Bayern ausgeschlossen

Angesichts der starken Leistungen kommt es nicht überraschend, dass der FC Bayern in Zukunft auf Nübel setzen will. Neben Manuel Neuer stehen zudem nur Ersatzkeeper Sven Ulreich, dessen Vertrag bis 2023 datiert ist, und Talent Johannes Schenk im Kader der Münchner.

Stand jetzt wird Nübel im kommenden Sommer, wenn sein Leihgeschäft in Monaco beendet ist, an die Säbener Straße zurückkehren. Dieses Szenario ist allerdings nahezu ausgeschlossen.

"Die Konstellation Neuer - Nübel wird es mit Alex nicht mehr geben", sagte Berater Stefan Backs dem "kicker". Auch Nübel betonte im Frühjahr mit Blick auf eine Rückkehr zum FC Bayern: "Wenn Manuel noch da sein sollte, wird das glaube ich nichts mehr."

Von der angedachten Verlängerung fühle sich Nübel zwar "geehrt", so Backs weiter. Aber der 25-Jährige sei "auch skeptisch aufgrund der Vergangenheit".

Damit spielte der Berater wohl darauf an, dass Nübel eine gewisse Anzahl von Spielen zugesichert wurde, die er in seiner ersten Spielzeit in München aber nicht bekommen hatte.

Wie lange macht Neuer noch weiter?

Nübels Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert. Dass er schon in der kommenden Saison beim deutschen Rekordmeister spielt, ist angesichts des bis 2024 datierten Arbeitspapiers von Neuer unrealistisch.

Ein denkbares Szenario wäre, dass Nübel seinen Vertrag verlängert, für eine weitere Spielzeit verliehen wird, weiter Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt und dann zur Saison 2024/2025 in die Fußstapfen von Neuer tritt.

Allerdings denkt die Nummer eins des FC Bayern wohl auch in zwei Jahren noch nichts ans Aufhören. "Wenn ich weiß, dass ich fit bin, alles in Ordnung ist und meine Leistung stimmt, dann setzt man sich zusammen", verriet der Torwart die Bedingungen, die offenbar vor Abschluss der Verlängerung ausgehandelt wurden.

Kassiert der FC Bayern bei einem Nübel-Verkauf ab?

Daher ist auch ein Verkauf Nübels ein durchaus denkbares Szenario. Und dabei könnten die Münchner noch ordentlich abkassieren. Sollte Nübel, für den der FC Bayern keine Ablöse zahlen musste, an seine starken Leistungen im Monaco-Dress anknüpfen, dürfte er seinen Marktwert weiter in die Höhe treiben.

Im Winter soll es laut "kicker" Gespräche darüber geben, wie es genau mit Nübel weitergeht. Die Seite des gebürtigen Paderborners sei "gespannt, wie die Gespräche verlaufen werden", ließ Berater Backs die Tür weiter offen für Verhandlungen.

Lissy Beckonert