49 Mio. nicht genug! Irre Summe für Reds-Flirt aufgerufen

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Moisés Caicedo soll das Interesse des FC Liverpool geweckt haben

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Thiago, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita und Curtis Jones besteht beim FC Liverpool plötzlich Handlungsbedarf in der Schaltzentrale. Zuletzt hielten sich Gerüchte hartnäckig, Jude Bellingham von Borussia Dortmund sei in den Fokus der Reds geraten, ein Abschied vom BVB in diesem Sommer dürfte allerdings aussichtslos sein. Eine Alternative könnte Liverpool nun bei der Liga-Konkurrenz gefunden haben, die aufgerufene Ablöse hat es jedoch in sich.

Der 20-jährige ecuadorianische Nationalspieler Moisés Caicedo soll es dem FC Liverpool angetan haben. Das berichtet der "Mirror". Demnach soll man an der Anfield Road mit dem Gedanken spielen, 49 Millionen Euro für Caicedo in den Ring zu werfen.

Der Youngster wechselte Anfang 2021 für fünf Millionen Euro aus seiner Heimat zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Nach einer überschaubar erfolgreichen Leihe zum belgischen Verein Beerschot V.A. (Sommer 2021 bis Januar 2022) kehrte Caicedo nach England zurück und etablierte sich nach und nach als Stammkraft.

In der laufenden Spielzeit verpasste er noch keine Minute und hat großen Anteil am hervorragenden Saisonstart von Brighton & Hove Albion: Der Underdog liegt derzeit mit zehn Punkten auf Rang vier der Tabelle. Zum Vergleich: der FC Liverpool sammelte bislang ernüchternde fünf Zähler.

Coach ruft Mega-Summe auf

Dass Caicedo einer der Erfolgsgaranten ist, ist allerdings auch Brighton-Coach Graham Potter nicht entgangen. Die vermeintliche Mega-Offerte aus Liverpool lächelt der 47-Jährige daher nur müde weg.

"Im Fußball weiß man zwar nie, aber wir sind ruhig und zuversichtlich", zitiert der "Mirror" den Übungsleiter. Für die gebotene Summe könne man vielleicht Caicedos "Schuhe bekommen", wer sein Glück ernsthaft versuchen wolle, müsse schon mindestens 115 Millionen Euro auf den Tisch blättern.

Grundsätzlich, so Potter weiter, wundere ihn nicht, dass Caicedo Begehrlichkeiten wecke, Brighton wolle den Spieler jedoch nicht verlieren "und ich denke auch, dass wir das nicht werden".

Ob Brighton tatsächlich nicht schwach wird, bleibt abzuwarten, dass der FC Liverpool allerdings 115 Millionen Euro zahlt, dürfte ausgeschlossen sein.