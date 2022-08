So wahrscheinlich ist es, dass die Bayern gestürzt werden

IMAGO/Guenter Schiffmann

Der FC Bayern München gilt im deutschen Fußball seit Jahrzehnten als das Nonplusultra. Die Bayern sind das Synonym für Erfolg und haben sich von der Konkurrenz klar abgesetzt. Die deutsche Meisterschaft ist nunmehr zu einer Veranstaltung geworden, in der hauptsächlich noch darüber diskutiert werden kann, wer denn hinter den Bayern auf dem zweiten Platz landet.

Die Fußballfans, Fernsehsender und Fußball-Experten fragen sich berechtigterweise, wann diese Oberhoheit der Münchner ein Ende finden wird. Realistisch gesehen muss aber klar gesagt werden, dass es dafür bislang noch keine Anzeichen gibt.

Auch die Buchmacher geraten durch das Meister-Abo der Bayern in Probleme mit ihren Bundesliga Online Wetten. Auf Langzeitwetten zu setzen, lohnt sich fast schon nicht mehr. Einzelne Spiele der Münchner sind durch die hohen Sieg-Raten so vorhersehbar geworden, dass es für Wettfreunde fast nicht mehr interessant ist, überhaupt noch auf ein Bayern-Spiel zu setzen. Dann müssen oft alternative Wettmärkte wie Tore, Halbzeitergebnisse oder Handicaps angespielt werden.

Der Angstgegner der Münchner sind sie selbst

Keine Mannschaft kann dem FC Bayern so zusetzen, wie es die Bayern selbst können, denn der größte Feind ist die Selbstzufriedenheit. Nach vielen Jahren und unzähligen Pokalen kann man schon einmal sehr zufrieden sein und sich ein wenig zurücklehnen. In diesen Jahren ist die Chance für die Konkurrenten am größten, den FC Bayern ernsthaft anzugreifen.

Das hat in den letzten Jahren aber nicht konsequent genug stattgefunden. Immer wieder konnten die Münchner auch eine sehr durchschnittliche Saison am Ende in eine Meisterschaft umwandeln, da Dortmund und Leverkusen zu wenig konstante Leistungen brachten und auch RB Leipzig den absoluten Top Level noch nicht erreichen konnte.

Warum geraten die Münchner aber immer wieder in diese Selbstzufriedenheit? Es ist schwierig, immer eine Top Motivation zu wahren, wenn die Gegner beliebig sind und einfach nicht mit der hohen Qualität des bayerischen Fußballs mithalten können. Die Bayern haben dies nach sehr großen Erfolgsjahren bisher durchweg immer gehabt. Da dies in der Saison 2021/22 mit „nur“ einer deutschen Meisterschaft und einem unbefriedigenden Saisonverlauf in DFB-Pokal und Champions League nicht der Fall war, ist die Chance auf eine laxe Saison der Bayern gering.

Die Münchner haben auf dem Transfermarkt heuer aber wieder richtig zugeschlagen und sich dadurch neue Motivation ins Team geholt, um ein weiteres großartiges Jahr hinzulegen. Die Chance, dass sie in dieser Saison einbrechen, ist aus dieser Perspektive gesehen also gleich Null.

Die Konkurrenz hat den Mut verloren

Die Münchner haben in den letzten Jahren alles daran gesetzt, um die Konkurrenten möglichst zahnlos zu machen, was ihnen gut gelungen ist. Dortmund, Leipzig und Leverkusen sind die Mannschaften, die noch am dichtesten an den Bayern dran sind. Aber mehr als vereinzelte Achtungserfolge und ein möglichst langes Mithalten war zuletzt nicht mehr möglich. Dabei muss festgehalten werden, dass diese Teams die meisten Mannschaften in der Bundesliga klar beherrschen.

Aber nicht nur gegen die Bayern sieht die Konkurrenz alt aus, sondern auch im internationalen Vergleich. Jahrelang riss außer den Münchnern kein deutscher Verein etwas in den Europapokalwettbewerben. Im Gegenteil, mehrheitlich war das völlig überraschend frühe Aus in der Gruppenphase etwas, worüber diskutiert werden musste.

Borussia Dortmund beispielsweise bekommt international keinen Fuß auf den Boden in den letzten Jahren und muss sich selbst zunächst überdenken sowie auch die eigenen Ansprüche neu evaluieren. Die Dortmunder sind mit ihrem Kader aktuell nicht in der Lage, mit den Bayern mitzuhalten. Sie haben zwar Topspieler, aber eben auch viele internationale Durchschnittswerte.

Fast identisch sieht es für Leverkusen und Leipzig aus. Die Frankfurter Eintracht hat zwar 2022 die Europa League gewonnen, aber in der Bundesliga reicht es bei Weitem nicht zur Spitzenmannschaft. Auch ein Zeichen dafür, wie weit Champions League und Europa League leistungsmäßig voneinander entfernt sind. Hier sind die Konkurrenten in der Pflicht, Mannschaften aufzubauen, die nicht nur phasenweise mithalten, sondern den Bayern vor allem auch Paroli bieten können, und zwar in allen Bereichen. Das ist zuletzt jedoch nie erkennbar gewesen.

Die Bayern stehen vor einer großartigen Saison

In dieser Runde sieht es ganz so aus, als stünden die Münchner vor einer großen Saison. Die Champions League zu gewinnen ist ein Ziel, das vielleicht zu Saisonbeginn noch nie so realisierbar aussah. Die Münchner gehören sicherlich zu einem ganz schmalen Kreis von Topfavoriten und auch die aktuellen Verpflichtungen der Bayern sprechen für diese Prognose. Mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt wurden Topstars eingekauft, die locker als internationale Klasse, wenn nicht als Weltklasse, durchgehen.

Selbstverständlich werden Bundesliga und DFB-Pokal parallel auch angegriffen, denn die Bayern wollen alle Titel gewinnen, die sich ihnen nur bieten. Dazu hat der Club auch schon an die Zukunft gedacht: Mit Ryan Gravenberch und Mathys Tel wurden Spieler verpflichtet, die in den nächsten Jahren das Bayern-Spiel prägen sollen.

Dazu kommt Jamal Musiala, der gerade eine Entwicklung zu einem Weltklassespieler durchmacht. Die Energie in München ist extrem positiv und es wird zumindest in der laufenden Saison massiv schwer, den FC Bayern zu stoppen. In der Bundesliga bietet sich keine Mannschaft so richtig dafür an, vielleicht gelingt es aber wenigstens einem Team in der Champions League.

FC Bayern mit statistischer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent auf den Meistertitel

Die Bayern haben bei den Langzeitwetten natürlich als Topfavorit die schwächsten Quoten bei den Buchmachern, aber wer würde auch auf einen anderen Meister setzen? Die Wettquoten auf einen Titelgewinn der Münchner liegen aktuell zwischen 85 % und 93 %, was auch ein ziemlich eindeutiges Votum der Buchmacher darstellt. Diese Prozentangaben werden immer weiter nach oben getrieben, da die frühen Leistungen der Münchner nur noch mehr Anlass dazu geben, optimistisch in die Zukunft zu schauen.

Bayern erlebte einen grandiosen Start in die Saison, während die Konkurrenten teilweise extrem Federn lassen mussten. Der Eindruck verfestigt sich, dass die Bundesligasaison für die Bayern jetzt schon gelaufen wäre. Für die Fußballfans ist das schade, denn alle wünschen sich natürlich einen spannenden Meisterschaftskampf. Aber der Ball liegt nicht bei den Münchnern, sondern bei den Kontrahenten, die sich erst noch auf Bayern-Level hocharbeiten müssen.

Fazit zur Dominanz der Bayern in den Quoten der Buchmacher

Es ist sicherlich nicht möglich, dass der FC Bayern so ohne Weiteres einen großen Einbruch erleidet. Der Abgang von Robert Lewandowski wurde im Kollektiv kompensiert und die Mannschaft wirkt motivierter und flexibler als je zuvor. Das Team um Julian Nagelsmann spielt hervorragend, scheint sich gut zu verstehen und ist hungrig auf Erfolge. Für die Saison 2022/23 gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, die auch nur im Entferntesten dafür sprechen würden, dass die Münchner im Meisterschaftskampf abgefangen werden könnten.