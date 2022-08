Bremste Lewandowski das Bayern-Training aus?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Julian Nagelsmann (r.) muss beim FC Bayern nun ohne Robert Lewandowski auskommen

Bis zu seinem überraschenden Abschied vor wenigen Wochen war Robert Lewandowski seit 2014 der alles überstrahlende Dominator in der Offensive des FC Bayern. Kein Wunder also, dass die Führungsebene der Münchner den öffentlich kommunizierten Abschiedsplänen des Polen lange einen Riegel vorschob, das Trainerteam des FC Bayern soll die Situation hingegen deutlich entspannter eingeschätzt haben.

Klub-Ikone Uli Hoeneß erklärte im Mai gegenüber "RTL/ntv": "Bei Robert ist es so, dass er einen Vertrag hat und ich kenne im Moment beim FC Bayern niemanden, der ihn frühzeitig aus diesem Vertrag entlassen wird", Vorstandschef Oliver Kahn untermauerte ein Wechsel-Veto im "Bayerischen Rundfunk" kurz darauf mit einer vielzitierten "Basta"-Ansage und Präsident Herbert Hainer stellte im Juni gegenüber der "Bild" klar: "Vertrag ist Vertrag."

Geholfen hat es letztlich wenig: Mitte Juli einigten sich alle Beteiligten dann doch, Lewandowski kehrte der Säbener Straße den Rücken und heuerte beim FC Barcelona an. Laut "Sport Bild" ein Umstand, der Coach Julian Nagelsmann und sein Team nicht wirklich aus der Fassung brachte.

Den Coaches des FC Bayern war demnach "früh klar", dass der Abschied von Lewandowski die Chance bietet, neue Wege einzuschlagen. Dabei soll nicht nur die Lockerung des auf Lewandowski zugeschnittenen Taktikkorsetts Thema gewesen sein, sondern auch neue Impulse im Training.

Bremste Süle das Training des FC Bayern aus?

Hier waren Lewandowski und der zum BVB gewechselte Niklas Süle dem Bericht zufolge nicht gerade Garanten für ein hohes "Energie-Level". Ohne das Duo, aber mit neuem, hungrigen Personal ausgestattet, soll das Niveau der Einheiten in dieser Saison "deutlich höher" ausfallen, berichtet die "Sport Bild".

Der Schatten Lewandowskis schwebt allerdings nach wie vor über dem Gelände des FC Bayern. Dass immer wieder auf den Routinier verwiesen wurde, nachdem man am vergangenen Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach reihenweise Chancen ausließ und erstmals Punkte einbüßte, soll Spieler und Verantwortliche gehörig wurmen. Zumal sich die neue Offensive zuvor ausgezeichnet präsentierte.

Sicher auch ein Grund dafür, dass sich inzwischen auch die Bayern-Bosse mit dem Abgang Lewandowskis anfreunden konnten. "Wir werden kreativer, innovativer spielen und nicht mehr so einfach ausrechenbar sein", schlägt zum Beispiel Hainer im am Freitag erscheinenden "Sport Bild"-Sonderheft zur Champions League neue Töne an.

Beim FC Bayern kommt es auf die Stimmung an

Das Verteilen der Verantwortung auf die Schultern aller Stars ist aber nicht die einzige Neuerung beim FC Bayern. Nagelsmann hat sein Training zudem deutlich vereinfacht. Das bestätigte der 35-Jährige am Dienstag auf der PK im Vorfeld des DFB-Pokalspiels der Bayern gegen Viktoria Köln. Zwar habe man 2021/22 auch keine "Quantenphysik" betrieben, Analysen und Trainingsformen in der laufenden Saison aber etwas ausgedünnt, so der Übungsleiter.

"Sport Bild" zufolge begrüßen die Stars dieses Vorgehen, da einige durchaus überfordert gewesen sein sollen. Apropos überfordert: Überfordern könnte Nagelsmann die Flut an Topspielern in seiner nun weniger berechenbaren Offensive. "Dass die Stimmung positiv bleibt, ist nicht ganz so einfach", wird Nagelsmann mit Blick auf Bankzeiten für Topstars zitiert: "Ich werde versuchen, die Spieler daran zu gewöhnen, dass das Normalität ist."

Hilfreich dürfte in diesem Zusammenhang eine gute Stimmung im Kader sein. Um diese zu befeuern soll Nagelsmann in dieser Spielzeit zudem regelmäßige, freiwillige Teamabende eingeführt haben, zuletzt feierte man zudem ein Sommerfest mit den Akteuren und ihren Familien.