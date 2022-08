Matthias Ginter ordnet Gladbacher Fanwut ein

IMAGO/Revierfoto

Matthias Ginter wechselte im Sommer von Gladbach zum SC Freiburg

Matthias Ginter hat auf seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach zurückgeblickt, die aufgrund eines holprigen Abschieds mit Unmut in Teilen der Fanszene endete. Hierzu nahm der ehemalige Gladbach-Verteidiger nun Stellung und verriet, wie er schlussendlich (wieder) beim SC Freiburg landete, obwohl auch andere Angebote auf dem Tisch lagen.

Er ist zurück, und wie! Nach drei Jahren bei Borussia Dortmund und nachfolgenden fünf Jahren bei Borussia Mönchengladbach trägt Matthias Ginter erstmals seit 2014 wieder das Trikot des SC Freiburg. Vor wenigen Monaten wechselte der DFB-Nationalspieler des Jahres 2019 ablösefrei in den Breisgau, mittlerweile steht er schon bei vier Ligaspielen über die vollen 90 Minuten und einem Tor. Nun hat Ginter verraten, wie er zurück zum SC fand.

"Nach der Transferperiode im vergangenen Winter habe ich mir grundsätzlich Gedanken darüber gemacht, wo es hingehen soll im Sommer. Ich habe mir das eine oder andere aus dem Ausland angehört", verriet der Abwehrspieler, der unter anderem mit Inter Mailand, AS Rom und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde, in der "Sport Bild".

"Im März stand für mich dann aber fest, dass ich in Deutschland bleiben möchte", fügte Ginter an und setzte hinzu: "Im April war dann klar, dass ich nach Freiburg zurückkehre."

Ginter spricht von "super Zeit in Gladbach"

Während der 28-Jährige im Breisgau auf Händen getragen wird, war sein Abschied aus Gladbach rumpelig. Sportliche Probleme, eine zwischenzeitliche Degradierung und Fanwut aufgrund der ausgebliebenen Verlängerung setzten dem Verteidiger zu, der von Teilen der Fanszene als Sündenbock auserkoren wurde. Für Ginter aber mittlerweile alles vergessen.

"Grundsätzlich habe ich damit abgeschlossen, ich hatte eigentlich auch durchweg nur positive persönliche Begegnungen mit den Fans und den Leuten vor Ort, deshalb kann ich das nicht bestätigen", erklärte der deutsche Nationalspieler auf eine entsprechende Frage.

"Ich hatte eine super Zeit in Gladbach, vier sportlich sehr erfolgreiche Jahre. Ich bin sehr stolz und dankbar für solch einen traditionsreichen Verein fünf Jahre gespielt zu haben", gab sich Ginter versöhnlich.