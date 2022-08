Bundesliga-Gerüchte um Rose und Hütter

Revierfoto via www.imago-images.de

Adi Hütter (l.) und Marco Rose (r.) sind auf dem Trainermarkt verfügbar

In der vergangenen Saison trainierten Marco Rose und Adi Hütter noch Borussia Dortmund beziehungsweise Borussia Mönchengladbach. Aktuell sind die beiden Fußball-Übungsleiter ohne Posten. Gleichzeitig wird das Ex-Duo von BVB und Gladbach mit RB Leipzig sowie Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Wie geht die Trainerkarriere für Marco Rose und Adi Hütter weiter? Diese Frage ist bislang unbeantwortet geblieben. Nachdem für die ehemaligen Borussia-Coaches im Sommer beim BVB beziehungsweise bei Gladbach Schluss war, ist ein neues Engagement seitdem ausgeblieben.

Wie "Sport Bild" berichtet, möchte Rose mindestens bis zur Winter-WM in Katar pausieren. Demzufolge hat der 45-Jährige bis dato "alle Anfragen aus dem Ausland abgelehnt". Konkrete Namen nennt das Magazin nicht. Rose selbst scheint sich bei der Suche nach einem neuen Verein wohl nicht unter Druck zu setzen.

Als mögliche Kandidaten nennt "Sport Bild" mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen zwei Fußball-Bundesligisten. Beide Champions-League-Teilnehmer sind nur äußerst schwerfällig in die neue Saison im deutschen Oberhaus gestartet. Immerhin konnten RB Leipzig und Bayer Leverkusen am vergangenen Bundesliga-Spieltag Siege einfahren. Zudem konnten die Sachsen am Dienstagabend im DFB-Pokal mit 8:0 die Auftakthürde Teutonia Ottensen meistern.

Rose zuletzt beim BVB, Hütter in Gladbach

Domenico Tedesco (RB Leipzig) und Gerardo Seoane (Bayer Leverkusen) stehen bei ihren Klubs aber gewiss unter Erfolgsdruck. Wie "Sport Bild" bewertet, wären die Kader von RB Leipzig und Bayer Leverkusen für Rose und Hütter "wie gemalt". Bislang gibt es aber wohl noch keine konkrete Spur.

Rose war im Sommer 2021 von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt. Hütter beerbte den gebürtigen Leipziger daraufhin bei der Fohlen-Elf. Für beide Trainer lief es in der Folge unrund, sodass in beiden Fällen nach nur einer Saison wieder die Trennung erfolgte.