Nächste Kehrtwende im Poker um BVB-Star Meunier

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB oder Barcelona: Thomas Meunier steht am Deadline Day im Fokus

Nächste Kehrtwende im Poker zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund um Thomas Meunier: Für den Fall, dass der Wechsel des belgischen Nationalspielers in BVB-Diensten in der laufenden Transferperiode nicht mehr zustandekommt, haben die Katalanen offenbar ein Auge auf Héctor Bellerín geworfen.

Die spanische Tageszeitung "Mundo Deportivo" berichtete am Dienstagabend vom Interesse des FC Barcelona am 27-Jährigen Flügelspieler, der in den Plänen des FC Arsenal keine große Rolle mehr spielt.

Am Dienstagmorgen hatte "Mundo Deportivo" noch getitelt, dass Meunier der letzte verbliebene von drei Barca-Wunschkandidaten für die Position des Rechtsverteidigers sei. Die Verpflichtung von César Azpilicueta vom FC Chelsea habe sich zerschlagen, ein Transfer von Villarreals Juan Foyth sei nach dessen Verletzung keine Option mehr.

Erfüllt der FC Barcelona die Forderungen des BVB?

Der Wechsel Meuniers von Dortmund zu Barca scheint aktuell daran zu scheitern, dass der FC Barcelona die Anforderungen des BVB nicht erfüllen will.

Die im Raum stehende Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro wollen die Katalanen nicht bezahlen. Vor ein paar Tagen sollen die Barca-Verantwortlichen allerdings erneut Kontakt zu Meunier aufgenommen haben.

Für Bellerín würde sich mit einem Wechsel zum FC Barcelona ein Kreis schließen. Der 27-Jährige ist in der katalanischen Hauptstadt geboren und war von 2003 bis 2011 in der Jugendabteilung von Barca aktiv, bevor er als 16-Jähriger zum FC Arsenal wechselte.

Hector Bellerín würde auf den FC Barcelona warten

In der vergangenen Spielzeit verlieh der FC Arsenal Bellerín an Betis Sevilla. Sein Vertrag in London läuft im kommenden Sommer aus. Die Gunners würden ihm bei einem Angebot keine Steine in den Weg legen.

Laut "Mundo Deportivo" sollen Bellerín noch weitere Angebote vorliegen. Dem Bericht zufolge scheint der Flügelspieler aber die Option, zu seinem Heimatverein zurückkehren zu können, zu bevorzugen und sogar bereit zu sein, eine entsprechende Offerte abzuwarten.