Coman nimmt Stars des FC Bayern in die Pflicht

IMAGO/Revierfoto

Kingsley Coman spielt seit 2015 für den FC Bayern

Kingsley Coman fehlte seinem FC Bayern zu Beginn der Bundesliga-Saison noch rotgesperrt, kam dann aber mit einem Paukenschlag zurück. Beim 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum stand er erstmals in der Startelf der Münchner, war dabei an vier Treffern direkt beteiligt. Diese Gala-Leistung will der Weltmeister von 2018 als Maßstab für die weiteren Monate nehmen, wie Coman jetzt in einem Interview betonte.

Der 26-Jährige wechselte vor sieben Jahren zum FC Bayern, ist mittlerweile einer der dienstältesten Spieler im Kader der Münchner. Für die jüngst gestartete Saison hat Coman besonders ehrgeizige Ziele formuliert. "Ich fühle mich körperlich gut und habe große Erwartungen für dieses Jahr. Ich werde alles geben, um meinen Teams zu helfen so viele Trophäen wie möglich zu gewinnen, auch mit der französischen Nationalmannschaft", betonte der Flügelstürmer im Gespräch mit "RMC Sport".

Coman, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, peilt dabei nicht nur den erneuten Gewinn der Deutschen Meisterschaft an.

Auch in den Pokalwettbewerben auf nationaler und europäischer Ebene hat sich der Tempodribbler hohe Ziele gesteckt: "Wir müssen viel besser abschneiden als letzte Saison. Der Verein hat alles getan, damit wir die bestmögliche Mannschaft haben. Die Verantwortlichen haben einen sehr guten Job gemacht und es liegt an uns, die Arbeit auf dem Platz zu erledigen."

Coman über den Konkurrenzkampf beim FC Bayern

Den großen Konkurrenzkampf betrachtet Coman dabei mit einer Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und notwendiger Gelassenheit. Neben dem gebürtigen Pariser buhlen mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Jamal Musiala mindestens drei weitere Top-Spieler um die zwei Plätze auf den offensiven Außenbahnen.

"Ich war schon immer ein Teamplayer und weiß, dass man Opfer bringen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen muss, um zu gewinnen", so Coman, der es in seiner Karriere bislang auf 160 Bundesliga-Partien (31 Tore) bringt.