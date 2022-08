Bericht: Piatek spielt bald mit Bayern-Legende zusammen

IMAGO/M. Popow

Krzysztof Piatek (l.) beim Training bei Hertha BSC

Seit seiner Rückkehr von Leih-Klub AC Florenz ist Krzysztof Piatek beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ohne Einsatzzeiten geblieben. Der Klub und der einst als große Sturmhoffnung verpflichtete Pole finden nicht mehr zusammen, zuletzt wurde intensiv nach einem Abnehmer gesucht. Dieser könnte nun endlich gefunden worden sein.

Die Gerüchte um einen möglichen Abschied des Angreifers zum dänischen Meister FC Kopenhagen hatten sich zuletzt nicht bewahrheitet. Nun könnte es für den 27-Jährigen wieder einmal in der italienischen Serie A weitergehen.

Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio vermeldete, soll es den Mittelstürmer zu US Salternitana ziehen. Der Klub, für den seit 2021 auch Bayern-Legende Franck Ribéry aufläuft. Nach Angaben des Journalisten wird Piatek noch am Mittwoch in Salerno erwartet, wo die Formalitäten für den erneuten Wechsel von Deutschland nach Italien fixgemacht werden sollen.

Ob es sich um einen Kauf des Offensivmannes, der bis dato noch einen langfristigen Vertrag bis 2025 bei Hertha BSC besitzt, oder nur ein erneutes Leihgeschäft handelt, blieb dabei zunächst noch offen.

Hertha BSC will Piatek von der Gehaltsliste bekommen

Klar ist aber, dass die Berliner ihren Flop-Transfer, der vor zweieinhalb Jahren schlappe 24 Millionen Euro Ablöse gekostet hatte, unbedingt von der Gehaltsliste bekommen wollen.

In seiner bisherigen Zeit in der Bundesliga stürmte Piatek 56 Mal für Hertha BSC, traf dabei zwölf Mal. In der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit war er bereits an die AC Florenz ausgeliehen. Außerdem stürmte er schon für die AC Mailand und den FC Genua im italienischen Fußball-Oberhaus.

Neben der Rossoneri wurde der 23-fache polnische Nationalspieler in den letzten Wochen auch bei Galatasaray oder dem FC Kopenhagen gehandelt. Alle Spekulationen liefen bis zuletzt allerdings in Leere. Nun könnte es kurz vor Transferschluss endlich eine zufriedenstellende Lösung für die Hertha und den Stürmer geben.