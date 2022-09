BVB-Star "unmittelbar" vor Wechsel

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Thomas Meunier (r.) bleibt wohl beim BVB, Manuel Akanji (l.) steht vor einem Wechsel

Bleibt er? Geht er? Will er sogar unbedingt weg? Die Zukunft Thomas Meunier von Borussia Dortmund wird seit Tagen heiß in den Medien diskutiert. Wenige Stunden vor dem Ende der Sommer-Transferperiode zeichnet sich nun aber deutlich eine Entscheidung ab.

Hieß es am vergangenen Wochenende noch, der als aussichtsreichster Interessent an Meunier gehandelte FC Barcelona habe sein Augenmerk auf einen anderen Spieler gelenkt, avancierte der BVB-Verteidiger in der spanischen Presse zuletzt wieder zur "letzten Option" der Katalanen, keine 24 Stunden später läutete "Mundo Deportivo" dann die nächste Kehrtwende ein: Meunier sei zu teuer, alles laufe auf einen Kauf von Héctor Bellerín vom FC Arsenal hinaus.

Am Donnerstagmorgen bringt der "kicker" nun vermeintlich etwas Licht ins Dunkel. Demnach lag aller Spekulationen zum Trotz am Mittwochnachmittag noch keine Offerte für Meunier auf dem Tisch. Ein Umstand, den man beim BVB wohl begrüßen würde, da man einen Verbleib des Belgiers ohnehin bevorzugen würde.

BVB-Star wechselt nach England

Bei einer anderen Personalie erwartet der "kicker" hingegen noch Bewegung: Manuel Akanji stehe "unmittelbar" vor einem Wechsel zu Manchester City, heißt es.

Der Schweizer Innenverteidiger lehnte eine Verlängerung seines bis 2023 datierten Vertrages bereits ab und gilt seitdem als Verkaufskandidat. Nachdem lange wenig Konkretes zu Akanji ans Licht kam, soll seit einigen Tagen ManCity aktiv geworden sein. "The Athletic" zufolge stehen etwa 17,5 Millionen Euro Ablöse im Raum.

Sitzen bleibt der BVB hingegen wohl auf Nico Schulz (Vertrag bis 2024). Für den Linksverteidiger, der bei der Borussia nie wirklich Eindruck hinterlassen konnte und längst keine Perspektive mehr besitzt, sollen keine Anfragen eingetrudelt sein. Dass gegen den 29-Jährigen derzeit ein Ermittlungsverfahren läuft, dürfte die Situation erschweren.