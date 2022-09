Medien: Nagelsmann wollte echten Lewandowski-Erben

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Julian Nagelsmann (r.) hat das System des FC Bayern umgestellt

Leroy Sané. Kingsley Coman, Thomas Müller, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Neuzugang Sadio Mané: Der FC Bayern weiß auch nach dem Abgang von Superstar Robert Lewandowski ein Offensiv-Sextett in seinen Reihen, das keinen Vergleich scheuen muss. Das Trainerteam um Julian Nagelsmann ist zu beneiden, hätte eine andere Option allerdings angeblich bevorzugt.

Wenn Tabellenführer FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr) beim derzeit Zweitplatzierten Union Berlin gastiert, kann Nagelsmann in der Abteilung Attacke erstmals in dieser Spielzeit aus dem Vollen schöpfen: Stand jetzt sind alle sechs Offensiv-Topstars des FC Bayern für das Duell mit den Eisernen fit.

Das bedeutet für Nagelsmann, der das System des FC Bayern nach dem Lewandowski-Abgang auf ein 4-2-2-2 änderte, also zwei "falsche Neuner" ins Rennen schickt, dass er zwei Stars auf die Bank setzen muss. Eine schwierige Aufgabe, zumal zuletzt eigentlich kein Akteur Schwächen zeigte.

"Für mich ist es nicht leicht, aber lieber so als anders", erklärte Nagelsmann, mit seiner Qual-der-Wahl-Situation konfrontiert, am Mittwochabend nach dem klaren Sieg im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln.

Bayern-Trainer mit den Transfers dennoch hochzufrieden

Dass er auch nicht ganz so leichte Situationen meistern kann, hat Nagelsmann allerdings bereits mit seiner Systemumstellung bewiesen. Dem "kicker" zufolge soll sich das Trainerteam nach dem Lewandowski-Transfer eigentlich einen neuen Stoßstürmer gewünscht haben, bekommen hat man mit Mané zwar fraglos einen Top-Spieler, aber halt keinen reinen Neuner.

Ein Umstand, auf den die Übungsleiter offensichtlich eine sehr gute Antwort gefunden haben: Nach vier Ligaspielen hat der FC Bayern bereits 16 (!) Tore auf dem Konto. Zudem betonte Nagelsmann bereits mehrfach, dass er mit den Transferaktivitäten der Münchner äußerst zufrieden ist, ließ aber auch Raum für eine Steigerung. "Man hätte mehr machen können, man hätte aber auch weniger machen können", so der Coach unlängst auf einer PK.

Diskussionen lassen sich dennoch noch nicht gänzlich vermeiden. Als man beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach eine Reihe Hochkaräter vergab, ließen sich direkt wieder erste Rufe nach einem echten Lewandowski-Ersatz vernehmen. Gegen Union werden Nagelsmann und sein Team alles daran setzen, dass diese nicht lauter werden.