Quartett offenbar vor Verlängerung beim 1. FC Köln

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Ein Trainer-Quartett soll beim 1. FC Köln vor der Vertragsverlängerung stehen

Während der 1. FC Köln vor dem sich nahenden Ende der Transferperiode noch einmal auf die aktuellen Verletzungssorgen reagieren will, stehen offenbar gleich vier Vertragsverlängerungen bevor.

Nachdem der Cheftrainer des 1. FC Köln, Steffen Baumgart, sein Arbeitspapier im Juni vorzeitig um eine weitere Spielzeit bis 2024 verlängert hatte, sollen laut dem "kicker" die Verhandlungen mit seinem Assistenzteam vor dem Abschluss stehen.

Die Co-Trainer André Pawlak, Kevin McKenna, René Wagner und Torwarttrainer Uwe Gospodarek stehen noch bis zum Ende der laufenden Saison beim 1. FC Köln unter Vertrag.

Optimismus aufseiten des 1. FC Köln

Im Juli hatte Geschäftsführer Christian Keller Gespräche angekündigt: "Die Zielsetzung ist, dass ich bis Ende August, und da habe ich noch fünf Wochen Zeit, mit jedem Mitglied aus dem Trainerteam über eine Vertragsverlängerung gesprochen habe", versprach er damals. Nach ersten Gesprächen herrsche innerhalb des Vereins Optimismus, dass auch die Assistenztrainer in Zukunft weiter an der Seitenlinie in Köln agieren werden, berichtet das Fachmagazin.

Pawlak und McKenna, die schon vor Baumgarts Zeit bei den Kölnern tätig waren, sowie Wagner und Gospodarek, die zeitgleich mit ihrem Cheftrainer zum FC kamen, genießen das Vertrauen von Baumgart und gleichermaßen von Köln-Chef Keller.

Köln-Chef Keller voll des Lobes

Nach der Vorbereitung fand Letzterer lobende Worte für das Trainerteam: "Es war eine sehr gut gesteuerte Vorbereitung. Die Umfänge waren hoch, die Intensität war hoch, nichtsdestotrotz sind wir fast ohne Blessuren geblieben. Das spricht für eine richtig gute Steuerung und richtig gute Vorbereitung durch das Trainerteam", wird Keller vom "kicker" zitiert.

Der gelungene Saisonstart des 1. FC Köln tut nun sein Übriges. Die Mannschaft von Baumgart und Co. ist nach vier Bundesligaspieltagen mit einem Sieg und drei Unentschieden noch ungeschlagen und konnte sich zuletzt nach dem Erfolg über den ungarischen Vertreter Fehérvár für die Conference League qualifizieren. Lediglich das Aus im DFB-Pokal schmerzt.