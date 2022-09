Daran hakt der Wechsel von Max Eberl zu RB Leipzig

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Ex-Gladbach-Manager Max Eberl wird von RB Leipzig umworben

Die Hängepartie um Max Eberl geht weiter: Der Wechsel des ehemaligen Sportdirektors von Borussia Mönchengladbach zu RB Leipzig hakt offenbar noch an mehreren Stellen - nicht nur an der Einigung zwischen den Klubs.

RB Leipzig will Max Eberl, Max Eberl will grundsätzlich zu RB Leipzig. Zwischen beiden Parteien sind laut "kicker" aber noch einige Details ungeklärt.

Demnach wolle der Pokalsieger den 48-Jährigen gerne so schnell wie möglich als neuen Hauptverantwortlichen im sportlichen Bereich installieren.

Eberl könne sich nach seinem erschöpfungsbedingten Aus bei Borussia Mönchengladbach aber noch einer längere Pause vorstellen.

Welchen Posten erhält Max Eberl bei RB Leipzig?

Einen zuvor kolportierten Einstieg des Ex-Profis zum 1. Dezember hatte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits dementiert.

Offen ist dem Bericht zufolge zudem, welche genaue Position und welche Befugnisse Eberl in Leipzig erhalten soll.

Der Posten des Sportdirektors ist seit dem Abgang von Markus Krösche in Richtung Eintracht Frankfurt im letzten Sommer vakant.

Zuletzt übernahm Mintzlaff viele von Krösches Arbeitsfeldern zusätzlich. Eberl soll den Klub-Chef wieder mehr entlasten.

Zehn Millionen Euro Ablöse für Gladbach?

Die größte Hürde auf seinem Weg nach Leipzig ist aber nach wie vor der bis 2026 datierte Vertrag in Gladbach. Die Gespräche mit RB seien "nicht zielführend" gewesen, teilte der fünfmalige Meister zuletzt gegenüber der "Rheinischen Post" mit. Es gebe "keine Vereinbarung" über eine Vertragsauflösung. Dem Vernehmen nach erhofft sich die Borussia eine Ablösesumme in zweistelliger Millionenhöhe für Eberl.

Daran, dass Eberl letztlich bei RB Leipzig landet und dort einen langfristigen Vertrag unterschreibt, gibt es trotz der anhaltenden Hängepartie eigentlich keine Zweifel.

Eberl habe "in Gladbach bewiesen, was für ein ausgezeichneter Manager er ist, und könnte Leipzig schon nochmal auf ein neues Level bringen", schrieb der frühere Borussia-Profi Stefan Effenberg zuletzt in seiner "t-online"-Kolumne. Er sei sich sicher, dass Eberl "in absehbarer Zeit auf die Bühne Bundesliga zurückkehren" werde.