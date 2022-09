Hoffenheim verleiht Bogarde erneut in die Niederlande

FIRO/FIRO/SID/

Melayro Bogarde wird in die Niederlande ausgeliehen

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat kurz vor Schließung des Transferfensters Defensivspieler Melayro Bogarde erneut auf Leihbasis abgegeben.

Wie die Kraichgauer mitteilten, läuft der Niederländer bis Saisonende in seiner Heimat für den Zweitligisten PEC Zwolle auf.

Bereits in der abgelaufenen Rückrunde war der 20-Jährige an den FC Groningen verliehen, nach seiner Rückkehr schaffte er es nicht in den Spieltagskader der TSG.

Bogarde steht noch bis Sommer 2024 in Hoffenheim unter Vertrag.