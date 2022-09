Wildes Gerücht um Schalke-Neuzugang

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia

Sebastian Polter (l.) bleibt wohl beim FC Schalke 04

Beim FC Schalke 04 ist das Transfer-Karussell aktuell voll in Fahrt. Malik Thiaw hat den Verein in Richtung AC Mailand verlassen. Amine Harit soll kurz vor einer Rückkehr zu Olympique Marseille stehen. Währenddessen wird über einen Wechsel von Sebastian Polter zum VfB Stuttgart spekuliert. Doch an dem wilden Gerücht ist offenbar nichts dran.

Laut "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann wird Polter nicht vom FC Schalke 04 zum VfB Stuttgart wechseln.

Momentan hat der Neuzugang hinter Marius Bülter und Sebastian Terrode einen schweren Stand bei den Königsblauen und wurde in den vergangenen drei Bundesliga-Begegnungen jeweils nur eingewechselt. S04-Sportdirektor Rouven Schröder dementierte in einer Medienrunde am Dienstag mögliche Abschiedsgedanken. "Nö, ich habe nichts gehört", wird der Schalker Kaderplaner von "Der Westen" zitiert.

FC Schalke 04 holt wohl Karaman

"Ich finde es gut, dass er unzufrieden ist, denn wir sind alle unzufrieden aufgrund des Spiels gegen Union Berlin.", erklärte Schröder: "Wir müssen uns alle verbessern, aber dann hast du wohl etwas gehört, was ich nicht gehört habe. Das sehe ich aber überhaupt nicht."

Polters Situation dürfte beim FC Schalke nicht einfacher werden, denn offenbar stehen die Schalker kurz vor einer Verpflichtung eines weiteren Offensivspielers. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Kenan Karaman von Besiktas Istanbul ins königsblaue Ruhrgebiet wechseln und die Offensive des FC Schalke beleben. Der türkische Nationalspieler befindet sich offenbar schon für den Medizincheck in Gelsenkirchen.

Im Sommer war Polter vom VfL Bochum für eine kolportierte Ablösesumme von 1,5 Millionen zum FC Schalke 04 gewechselt. Der zehnfache deutsche U21-Nationalspieler wartet noch immer auf seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Schalker. Seit dem ersten Spieltag der Bundesligasaison stand Polter nicht mehr in der Startelf.