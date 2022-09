Salihamidzic packt über Haaland, Ronaldo und Co. aus

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Hasan Salihamidzic ist Sportvorstand des FC Bayern

Hasan Salihamidzic kann beim FC Bayern auf eine stressige Transferperiode zurückblicken. Mit Robert Lewandowski hat der Rekordmeister seinen zweitbesten Torschützen der Vereinsgeschichte verloren. Gleichzeitig konnten die Münchner mit Sadio Mané oder Matthijs de Ligt prominente Namen an die Isar locken. Sportvorstand Salihamidzic sieht den deutschen Brachen-Primus gut aufgestellt - und wirft einen Blick voraus.

"Wir wollten in jedem Mannschaftsteil einen Konkurrenzkampf schaffen. Wenn man sieht, wie gut wir besetzt sind, so kann man gut in die Saison starten", sagte Salihamidzic im Gespräch mit "Sky".

Auf die Frage, wie viele Absagen es von potenziellen Neuzugängen gab, antwortete der 45-Jährige: "Ich kann mich an keine erinnern." Dabei bestätigte Salihamidzic einen Austausch mit Ex-BVB-Profi Erling Haaland. "Da waren wir in Gesprächen, aber es hat sich herauskristallisiert, dass es vielleicht von beiden Seiten nicht so funktionieren kann. Deswegen spielt er jetzt bei Manchester City und deswegen haben wir andere Spieler", erklärte der Bayern-Funktionär.

"Sadio ist für uns ein riesiger Gewinn"

Salihamidzic sei "sehr zufrieden, wie es gelaufen ist". Schließlich konnte der FC Bayern Sadio Mané als Lewandowski-Nachfolger nach München lotsen. "Man muss jetzt sehen, wie sich die Saison entwickelt. Sadio ist für uns ein riesiger Gewinn. Er ist sehr gut in der Mannschaft angekommen und hat eine Top-Mentalität."

Neben Mané konnte sich der FC Bayern auf dem Transfermarkt weitere begehrte Spieler sichern. "Wir haben auch Mathys Tel von dem wir sehr viel halten und der sehr viel Qualität hat. Auch Matthijs de Ligt, das gefällt mir", meinte Salihamidzic.

Zudem hat der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer die ehemaligen Ajax-Profis Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui verpflichtet.

Deshalb verzichtete der FC Bayern auf Ronaldo

Auf einen Transfer des wechselwilligen Cristiano Ronaldo verzichtete der FC Bayern hingegen. "Für uns kam es nicht in Frage, weil wir andere Sachen gemacht haben und vorher unsere Offensive so organisiert haben, dass sie zu war", stellte Salihamidzic klar.

Während die Transferplanungen des FC Bayern für diesen Sommer abgeschlossen sind, wird bereits über mögliche Neuzugänge nach der laufenden Saison spekuliert. Im Zentrum der Gerüchte taucht dabei immer wieder die Personalie Harry Kane auf.

Wagt der FC Bayern bezüglich des Tottenham-Stars 2023 einen Vorstoß? "Das ist zu früh, um darüber zu reden. Wenn man jetzt unsere Offensive sieht: Wir haben acht Spieler für vier Positionen. Da ist schon richtig Feuer drin", hielt sich Salihamidzic bedeckt.

Musiala für den FC Bayern "natürlich unverkäuflich"

Konrad Laimer von RB Leipzig gilt nach dem gescheiterten Wechsel in diesem Sommer ebenfalls als Kandidat für 2023. "Das kann ich natürlich noch nicht sagen. Wir haben Interesse gehabt, es hat jetzt nicht so richtig geklappt. Aber er spielt immer noch bei RB Leipzig. Das ist das Ehrlichste, was ich sagen kann", äußerte sich der Bayern-Funktionär.

Eine klare Ansage machte Salihamidzic hingegen bezüglich der Zukunft von Jamal Musiala: "Natürlich ist er unverkäuflich. Er ist ein Wahnsinns-Junge, ein deutscher Nationalspieler. Genau so einen Typen brauchen wir. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, diesen Jungen irgendwie wegzugeben, dann wäre ich verrückt. Er wird lange beim FC Bayern spielen."

Langweilig dürfte Salihamidzic also auch in den kommenden Monaten nicht werden.