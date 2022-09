FC Bayern in der CL-Quali gegen Real Sociedad

Die Fußballerinnen des FC Bayern München spielen gegen Real Sociedad de Fútbol um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Das ergab die Auslosung am Donnerstag im schweizerischen Nyon.

Die deutschen Vizemeisterinnen haben gegen die Spanierinnen zunächst ein Auswärtsspiel und bestreiten das Rückspiel vor Heimpublikum. Das erste Aufeinandertreffen findet am 20. oder 21. September statt. Die zweite Partie am 28. oder 29. September.

In der 2. Runde der Königsklasse werden insgesamt zwölf Mannschaften ermittelt, die den Sprung in die Gruppenphase schaffen. Titelverteidiger Olympique Lyon, der FC Barcelona sowie die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Chelsea sind für diese direkt qualifiziert. Die Gruppenphase wird am 3. Oktober ausgelost.

Mit Star-Neuzugang und Europameisterin Georgia Stanway hoffen die Bayern-Frauen in diesem Jahr erstmals auf den ganz großen Coup in der Königsklasse. In der vergangenen Spielzeit scheiterte die Mannschaft von Trainer Alexander Straus im Viertelfinale. Zuvor erreichten die Münchnerinnen zweimal die Vorschlussrunde.