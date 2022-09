Borussia Dortmund vs. FC Bayern terminiert

motivio via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann und Edin Terzic treffen am 08. Oktober aufeinander

Der Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wird in der Hinrunde am 8. Oktober ausgespielt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag im Rahmen der zeitgenauen Ansetzungen des achten und neunten Erstliga-Spieltags mit.

Demnach tritt der Titelverteidiger samstagabends um 18:30 Uhr zum offiziellen Topspiel beim BVB an.

Einen Tag später wird um 15:30 Uhr das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln angepfiffen. Eine Woche zuvor tritt Gladbach zum Topspiel samstagabends bei Werder Bremen an.

Das Freitagsspiel des achten Spieltags bestreiten am 30. September die Champions-League-Teams aus München und Leverkusen, samstags um 15.30 Uhr gibt es mit Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin ein weiteres Duell der Europacupteilnehmer.

Ebenfalls terminiert wurden der zehnte und elfte Spieltag der 2. Bundesliga. Am 30. September treffen der derzeitige Tabellenführer SC Paderborn und der Tabellenzweite Darmstadt 98 freitagabends (18:30 Uhr) aufeinander. Acht Tage später empfängt der Hamburger SV im Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder den 1. FC Kaiserslautern samstagabends (20:30 Uhr) zum Topspiel.