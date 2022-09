Ex-Liverpooler verrät ehrgeiziges Ziel mit dem FC Schalke

IMAGO/Sebastian Frej

Sepp van den Bergh heuerte jüngst beim FC Schalke 04 an

Am Dienstag gab Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 eine weitere Personalie bekannt. Sepp van den Berg wurde vom FC Liverpool ausgeliehen und könnte schon am Wochenende sein Pflichtspiel-Debüt für Königsblau feiern. Nun hat der Abwehrspieler selbst über seine ehrgeizigen Ziele für die kommende Saison gesprochen.

Der 20-Jährige sich für seine zweite Leihstation zwei Ziele gesteckt. Zum einen tritt der junge Niederländer auf Schalke an, um sich erstmals in einer europäischen Top-Liga als Stammspieler zu etablieren: "Ich will jetzt die Mannschaft kennenlernen und vom ersten Tag an ein wichtiger Faktor sein. Ich will dem Team helfen und hoffentlich schon ab Samstag in jedem Spiel dabei sein", meinte van den Berg gegenüber dem vereinseigenen "Schalke TV".

Zum anderen gehe es um das große Saisonziel des Klubs aus dem Ruhrgebiet, welches über allem stehe: "Das Wichtigste ist, dass wir in der Bundesliga bleiben und eine gute Saison spielen", so der Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Saison noch als Leihspieler in der englischen zweiten Liga bei Preston North End eingesetzt wurde.

FC Schalke 04 am Samstag beim VfB Stuttgart gefordert

Über die Station FC Schalke 04 hofft van den Berg darauf, im kommenden Jahr dann im dritten Anlauf auch beim FC Liverpool unter Teammanager Jürgen Klopp Fuß fassen zu können. Zuletzt absolvierte der niederländische U21-Nationalspieler zwar die Vorbereitung mit den Reds, wartete bislang aber noch vergeblich auf sein Premier-League-Debüt an der Anfield Road.

Wie der Youngster selbst betonte, sei der Wechsel zum FC Schalke in diesem Sommer ein "No-Brainer" gewesen. Ein Schritt also, der kein langes Nachdenken erfordert hatte.

Mit der besonderen Schalker Klubhistorie sei er bestens vertraut, betonte van den Berg: "Ich kannte die Geschichte des Vereins uns wusste von den vielen holländischen Spielern, die schon hier waren."

Am kommenden Samstag ab 15:30 Uhr tritt der FC Schalke zum wichtigen Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an, wo der Abwehrmann erstmals im Schalke-Dress aufspielen könnte.