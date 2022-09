Sammer erwartet deutschen Durchmarsch in der Königsklasse

IMAGO/ULMER

Matthias Sammer rechnet in der Königsklasse mit BVB, FC Bayern und Co.

Ex-Europameister Matthias Sammer will sogar einen Durchmarsch der fünf deutschen Teams ins Achtelfinale der Champions League nicht ausschließen.

Bei, FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sei er sich "ganz sicher", sagte Sammer bei einem Termin von "Prime Video" in München.

Beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hoffe er, "dass sie es schaffen. Es ist eine schwere Gruppe. Aber wenn sie diese Euphorie und Begeisterungsfähigkeit mitnehmen, ist eine Überraschung möglich."

Beim FC Bayern mache er sich trotz einer herausfordernden Gruppe mit dem FC Barcelona und Inter Mailand "überhaupt keine Sorgen". Aber auch der BVB, Leipzig und Leverkusen müssen, so BVB-Berater Sammer weiter, "so viel Selbstvertrauen haben", dass sie die Gruppenphase überstehen.

Seinen Ex-Klub FC Bayern sieht er als "Topfavorit" auf den Titel in der Königsklasse. Der Rekordmeister vermittle "diesen Hunger, diese Gier". Die Mannschaft sei trotz der Erfolge "nicht satt, sondern inspiriert", lobte Sammer die Münchner.

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann spiele mit "Geschwindigkeit und Ehrgeiz". Bei aller Konkurrenz finde bei ihm "Qualität und Schönheit Anerkennung".

Die Gruppenphase der Champions League startet am kommenden Dienstag. Für den FC Bayern bedeutet die Gruppenphase auch ein Wiedersehen mit Torjäger Robert Lewandowski, der München im Sommer in Richtung FC Barcelona verlassen hatte.

Sammer in Sorge um Lewandowski-Rückkehr nach München

Sammer appelliert bei der baldigen Rückkehr von Lewandowski nach München an die Fairness der Bayern-Fans. "Ich erwarte, dass man ihm Respekt entgegenbringt. Das hat er verdient", so der BVB-Berater. Lewandowski spielt am zweiten Gruppenspieltag der Champions League (13.9.) mit seinem neuen Klub FC Barcelona beim deutschen Rekordmeister.

Er könnte es "nicht verstehen, wenn er nicht freundlich empfangen wird", betonte der frühere Münchner Sportvorstand. Lewandowski habe beim FC Bayern "Außergewöhnliches geleistet und Geschichte geschrieben". Er habe zudem einige Rekorde von Gerd Müller gebrochen, "dies hätte keiner für möglich gehalten". Dies müsse, so Sammer, "im Mittelpunkt stehen".

Dass Lewandowski in der Königsklasse ausgerechnet auf seinen Ex-Klub trifft, sei "grandios", sagte Sammer - genauso wie das Duell von Borussia Dortmund gegen Manchester City mit Erling Haaland. Der BVB freue sich "auf das Wiedersehen. Fußball-Herz, was willst du mehr. Und wir sind mittendrin."