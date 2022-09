Paparazzi-Attacke: Piqué schaltet Anwälte ein

AFP7, via www.imago-images.de

Piqué geht gegen die Berichterstattung der letzten Wochen vor

Die Trennung von Barca-Profi Gerard Piqué und Pop-Star Shakira hat nicht nur in Spanien hohe Wellen geschlagen. Die Bilder von Piqués neuer Freundin gingen um die Welt. Dazu werden nahezu tagtäglich Gerüchte über das neue Paar gestreut, die jeder Grundlage entbehren. Dagegen wehrt sich der 35-Jährige jetzt.

Wie Piqué über seine Anwälte mitteilen ließ, wird er sich juristisch gegen die Berichterstattung der letzten Wochen zur Wehr setzen.

Piqué habe die Arbeit der Medien und ihr Recht auf Informationen stets respektiert und sei sich bewusst darüber, welch "fundamentale Rolle" sie in der Gesellschaft spielen, heißt es in einer Erklärung der Anwälte: "Aber in den letzten Wochen gab es Einmischungen, die über die Grenzen der Legalität hinausgehen und unseren Klienten dazu zwingen, vorsorgliche Maßnahmen und rechtliche Schritte gegen die zu ergreifen, die in das Familienleben eingreifen und die Rechte der Kinder verletzen."

Die Berichterstattung der letzten Wochen habe laut Anwaltsschreiben nicht nur das Ansehen von Piqué beschädigt, sondern seien auch ein "ernstzunehmender Angriff auf die Rechte seiner Kinder" gewesen, deren Sicherheit und Schutz seine "größte Sorge" sei, heißt es weiter.

Piqué datet junge Studentin

Der Profi des FC Barcelona und die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira hatten Anfang Juni nach elf gemeinsamen Jahren offiziell ihre Trennung bekanntgegeben. Beide galten über viele Jahre als Traumpaar und wurden noch im Jahr 2020 vom "Forbes"-Magazin in die Liste der "einflussreichsten Paare der Welt" aufgenommen.

Schon vor der offiziellen Bekanntgabe kam ans Licht, dass Piqué in einer neuen Beziehung mit der 23-jährigen Studentin Clara Chia Marti ist. Seitdem setzten Paparazzi alle Hebel in Bewegung, um Marti und den Fußball-Star irgendwie vor die Kamera zu bekommen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Aufnahmen, die Piqué mit seiner neuen Freundin zeigen.

Erst vor Kurzem zeigten sich die beiden gemeinsam bei einer Hochzeitsfeier eines Freundes.