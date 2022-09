Wissenschaftler enthüllt Haalands Tor-Geheimnis

IMAGO/Phil Oldham/Shutterstock

Ex-BVB-Star Erling Haaland sorgt auch in der Premier League für Furore

Sogar die Wissenschaft beschäftigt sich inzwischen mit der unfassbaren Torquote von Ex-BVB-Star Erling Haaland. Den Erkenntnissen zufolge hat der neue Sturm-Star von Manchester City seinen Konkurrenten vor allem eines voraus.

86 Treffer in 89 Pflichtspielen für den BVB, nun auch schon wieder neun Tore in wettbewerbsübergreifend sechs Einsätzen für Manchester City: Erling Haalands Quote ist nicht von dieser Welt. Der 22 Jahre alte Norweger ist ein wahrer Killer vor dem Kasten des Gegners.

Kein Wunder, dass trotz seiner jungen Jahre bereits zahlreiche Rekord und Bestmarken seine Vita zieren.

"Es läuft gut so weit. Ich kann nicht klagen", kommentierte Haaland selbst zuletzt betont bescheiden seinen Raketenstart in der englischen Premier League.

Was ist das Tor-Geheimnis von Ex-BVB-Star Erling Haaland?

Die irren Zahlen des 1,95-Meter-Hünen rufen längst auch die Wissenschaft auf den Plan. Die Frage lautet: Was hat Haaland, was andere Stürmer nicht haben?

Eine klare Antwort darauf gibt Geir Jordet, Sportpsychologe an der Norwegian School of Sport Sciences. Seinen Studien zufolge zeichnet Haaland vor allem die so genannte Vororientierung (im Englischen "Scanning") aus.

"Haaland scannt nicht nur öfter als andere Top-Stürmer, sondern auch in den richtigen Momenten. Sobald der Ball gespielt wird, ist er mit den Augen wieder bei ihm. Er macht das wirklich perfekt", erklärte der Experte gegenüber "Bild".

"Klare Verbindung zwischen Scanning und Leistung"

Dazu passen die bei Haaland zuletzt gemessenen Zahlen: Beim ersten seiner drei Treffer im Ligaspiel gegen Crystal Palace (4:2) sah er sich binnen fünf Sekunden viermal nach dem ihm umgebenden Raum und den Gegenspielern um.

Der Durchschnittswert für einen Stürmer liegt lediglich bei 2,8 Rundumblicken in zehn Sekunden.

"Unsere Studien zeigen: Es besteht eine klare Verbindung zwischen Scanning und Leistung. Es ergibt einfach Sinn", erklärte Sport-Wissenschaftler Jordet.