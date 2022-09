BVB muss gegen Hoffenheim auf Fans verzichten

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der BVB kann gegen Hoffenheim das Stadion nicht voll auslasten

Vor dem anstehenden Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim wird der BVB nicht wie gewohnt auf einen restlos ausverkauften Signal-Iduna-Park zählen können. Offenbar kommt es durch die schwache Nachfrage der Gästetickets zu Leerplätzen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, werden nur rund 800 Auswärtsfans aus Sinsheim die Reise zum Spitzenspiel nach Dortmund antreten. Das entspricht lediglich einem Zehntel der grundsätzlich möglichen Kapazität für Gästefans im Stadion des BVB.

Wie Borussia Dortmund auf seiner Internetseite mitteilte, werden für das Spiel am Freitagabend unter anderem noch Restkarten zum freien Verkauf stehen, "die vom Gastverein kurzfristig freigegeben worden sind".

Finanzielle Einbußen im fünfstelligen Bereich für den BVB

Die Bundesliga-Statuten sehen vor, dass der BVB trotz geringer Nachfrage einige Stehplätze sperren muss, um den vorgesehenen Freiraum zwischen Heim- und Gästefans zu garantieren.

Zwar habe der BVB für eine Bestuhlung der möglichen Bereiche gesorgt, nichtsdestotrotz werden laut der "Ruhr Nachrichten" wohl schätzungsweise 2900 Plätze entfallen und somit nicht im Ticketverkauf zur Verfügung stehen.

Die geminderte Kapazität wirke sich finanziell nicht nur in Form der Ticketverkäufe aus, sondern auch im Bereich der Cateringeinnahmen. Dies sorge für Einbußen eines mittleren fünfstelligen Betrages.

Topspiel verspricht Brisanz

Sportlich verspricht das Freitagspiel durchaus Brisanz. Im Aufeinandertreffen in der vergangenen Bundesligasaison setzte sich der BVB zwar in drei der letzten vier Spiele durch, doch fielen in den Spielen auch insgesamt 14 Tore.

Sowohl der BVB als auch die Gäste aus Sinsheim können sich mit drei Punkten über Nacht auf die Tabellenspitze schieben. Beide Mannschaften gewannen bislang drei Spiele und haben lediglich eine Niederlage in den ersten vier Spieltagen verkraften müssen.