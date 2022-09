Verlängerung bei Bayern? So ist der Stand bei Hernández

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Lucas Hernández will wohl beim FC Bayern bleiben

Als einziger Abwehrspieler stand Lucas Hernández beim FC Bayern bislang in allen Pflichtspielen der neuen Saison in der Startelf. Der Rekordmeister hat hinter den Kulissen deshalb nun begonnen, eine Verlängerung mit dem Franzosen in die Wege zu leiten.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seinem Podcast "Bayern Insider" berichtet, ist es diese Woche zu einem ersten Treffen zwischen Hernández und Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic gekommen.

Demnach habe Brazzo den 26-Jährigen am Dienstag - dem Tag vor dem DFB-Pokalspiel gegen Viktoria Köln - zum Essen in ein "trendiges" Lokal am Wittelsbacher Platz in München eingeladen.

Das Treffen diente Falk zufolge allerdings lediglich als Austausch, um die gegenseitige Stimmung einzufangen. Über konkrete Vertragsinhalte sei noch nicht gesprochen worden.

Dennoch habe die Zusammenkunft in dieser Woche positive Signale gesendet. Brazzo und Hernández hätten sich beim Essen launig gezeigt. Hernández habe deutlich gemacht, dass er sich in München wohl fühle. Salihamidzic betonte indes von Vereinsseite aus, wie zufrieden man mit dem Weltmeister von 2018 ist.

FC Bayern zahlte einst Rekordablöse für Hernández

Falk wertet das Treffen deshalb als Indiz, dass die Zusammenarbeit zwischen Hernández und dem FC Bayern über das aktuelle Vertragsverhältnis hinaus fortgesetzt wird. Derzeit steht der Linksfuß noch bis Sommer 2024 an der Isar unter Vertrag.

Salihamidzic hatte die Gesprächsrunde mit Hernández zu Beginn der Woche bei den "Sport Bild"-Awards angekündigt.

Schon dort hatte der Funktionär bekräftigt, er sei "sehr glücklich", den Innenverteidiger in den eigenen Reihen zu wissen. "Er ist eine wichtige Säule in unserer Mannschaft", führte Salihamidzic aus. "Wir sind natürlich bereit und wollen gerne mit ihm verlängern. Er ist ein super Junge."

Hernández spielt seit 2019 beim FC Bayern. Damals zahlte der Klub die Rekordablösesumme von 80 Millionen Euro für den Innenverteidiger an Atlético Madrid.