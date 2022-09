Kalajdzic gesteht: "Ganze Situation wurde zu viel für mich"

IMAGO/Jan Huebner

Sasa Kalajdzic verabschiedete sich vom VfB Stuttgart

Nach drei Jahren beim VfB Stuttgart verließ Sasa Kalajdzic die Schwaben im jüngst geschlossenen Transferfenster und schloss sich den Wolverhampton Wanderers an. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedete sich der Österreicher nun von seinem Ex-Klub und erklärte, warum er beim letzten Spiel gegen den 1. FC Köln nicht mitwirkte.

"Irgendwie kann ich es noch nicht realisieren und in Worte fassen, dass sich unsere Wege trennen", begann Kalajdzic sein Statement: "Am Ende meiner dreijährigen Reise haben wir so viel gemeinsam erlebt. Wir sind aufgestiegen, wir haben ein tolles Bundesligajahr gespielt, und ein nicht so tolles Jahr danach."

Doch gerade die Rückschläge haben den Klub zusammengeschweißt - besonders der Last-Minute-Klassenerhalt in der vergangenen Saison. "Und auch, wenn es 'nur' der Nichtabstieg war. Die Gefühle und Augenblicke beim 2:1 und beim Abpfiff werde ich nie mehr im Leben vergessen", betonte Kalajdzic.

Für den VfB habe der Stürmer "in jeder einzelnen Sekunde versucht, alles zu geben. Ich habe immer den Verein gelebt und versucht, ihn bestmöglich zu repräsentieren".

Daran habe auch die Tatsache nichts geändert, dass Kalajdzic beim Duell gegen den 1. FC Köln (0:0) am vergangenen Bundesliga-Spieltag auf einen Kaderplatz verzichtete.

"Dass ich vergangenes Wochenende nicht gegen Köln gespielt habe, lag wirklich daran, dass die ganze Situation zu viel für mich wurde", gestand der 25-Jährige und erklärte: "Ich hätte einfach nicht mein Bestes geben können. Und ich kann verstehen, dass einige von euch darüber enttäuscht sind."

VfB kassiert wohl 18 Millionen Euro für Kalajdzic

Der Transfer von Kalajdzic zu den Wolverhampton Wanderers hatte sich seit einigen Tagen abgezeichnet, in ihren Ablösevorstellungen lagen beide Vereine aber lange Zeit weit auseinander. Berichten zufolge wurde eine Einigung bei 18 Millionen Euro getroffen.

Kalajdzic erhält beim Premier-League-Vertreter einen Fünfjahresvertrag mit der Option, diesen um weitere zwölf Monate zu verlängern.