Entscheidung bei Ex-BVB-Star Zagadou gefallen?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Dan-Axel Zagadou hat wohl einen neuen Klub gefunden

Zum Ende der abgelaufenen Saison 2021/2022 trennte sich der BVB von Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou. Der Abwehrhüne stand bis zuletzt noch immer ohne neuen Arbeitgeber da, ist nach aktuellem Stand noch immer vertragsloser Profi. Das könnte sich aber schon bald endgültig ändern.

In den letzten Tagen galt es bereits als gesichert, dass mit Inter Mailand und AS Rom gleich zwei Top-Klubs am 23-Jährigen interessiert sind.

Zagadou galt bei Borussia Dortmund einst als Abwehrtalent mit großer Perspektive, wurde allerdings mehrfach durch schwerwiegende Verletzungen zurückgeworfen.

In seinen vier Jahren beim BVB stand er lediglich 44 Mal in der Startelf der Westfalen, die das Arbeitspapier mit Zagadou über diesen Sommer hinaus nicht weiter verlängerten.

Mittlerweile kristallisiert sich heraus, wie es für den 1,96-m-Hünen weitergehen könnte. Nach Informationen von "Foot Mercato" wurden am Donnerstag von Seiten Zagadous und seiner Entourage sowohl mit Inter als auch mit der Roma weitere Gespräche über eine mögliche Verpflichtung geführt.

Zagadou spielte mit dem BVB in der Champions League

Während der italienische Vizemeister aus Mailand kurz darauf mit Francesco Acerbi einen anderen Innenverteidiger von Lazio Rom verpflichtete, ist das Eisen AS Rom weiterhin ziemlich heiß.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, könnte ein Wechsel zum Klub von Cheftrainer José Mourinho unmittelbar bevorstehen.

Zagadou stände damit in einer Reihe mit gleich mehreren prominenten Akteuren, die sich in diesem Sommer ablösefrei der Roma angeschlossen haben. So folgten auch die Starspieler Paulo Dybala, Nemanja Matic und Giorginio Wijnaldum dem Ruf des Starcoaches, der mit dem Hauptstadtklub in diesem Sommer die UEFA Conference League gewonnen hatte.

Dan-Axel Zagadou blickt in seiner Profi-Laufbahn auch auf internationale Erfahrung zurück, spielte mit dem BVB unter anderem 15 Mal in der Champions League.