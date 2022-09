Enthüllt: Das ist Haalands kurioser neuer Spitzname

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Neuer Spitzname für Ex-BVB-Star Erling Haaland

Auf dem Platz hat Ex-BVB-Goalgetter Erling Braut Haaland beim englischen Meister Manchester City auf Anhieb überzeugt. Ob der Norweger seinen neuen Spitznamen genauso überzeugend findet, bleibt vorerst unklar.

Denn wie die englische Boulevardzeitung "Sun" berichtet, haben Haalands Mitspieler bei den Citizens dem Top-Stürmer einen so kreativen wie zweifelhaften neuen Spitznamen gegeben.

Dem Bericht zufolge hat sich die Anrede "Daemon" in der Kabine des Premier-League-Champions für den 22-Jährigen etabliert.

Daemon Targaryen ist der Name einer gefürchteten Figur aus "House of the Dragon", einem Spin-Off der weltbekannten TV-Serie "Game of Thrones".

Ex-BVB-Star schon mit furchteinflößender Torbilanz

Mehr noch als Haalands furchteinflößende Bilanz von neun Toren und einer Vorlage in den fünf ersten Premier-League-Begegnungen dürfte die optische Ähnlichkeit zwischen dem Ex-Dortmunder und der Serienfigur eine Rolle spielen. Beide haben ihr langes blondes Haar mit einem Zopf nach hinten gebunden.

"Einige Spieler sind riesige Fans von 'House of the Dragon' und haben Erling darauf angesprochen, wie ähnlich er Daemon sieht", sagte ein Insider der "Sun". Vor allem die Teamkameraden John Stones und Phil Foden haben demnach Gefallen an der Bezeichnung gefunden.

Aber auch viele User in den sozialen Netzwerken finden: Der Spitzname passt wie die Faust aufs Auge zu Haaland, der im Sommer für 75 Millionen Euro vom BVB zu Manchester City gewechselt war.

"Daemon ist unberechenbar, genauso wie Haaland"

Haaland has a striking resemblance to Daemon Targaryen😅 pic.twitter.com/UFiwe6D1FW — The Eastern Godfather (@nnoromebuka) 24. August 2022

Wie gut Haaland selbst seinen neuen Kosenamen findet, bleibt fürs Erste unklar. "Er mag Späße und findet das lustig", verriet der Insider der "Sun" weiter: "Daemon ist unberechenbar, genauso wie Erling. Von den Persönlichkeiten her passt das also auch."

Seine sportliche Unberechenbarkeit stellte Haaland erst am Mittwoch beim 6:0-Erfolg gegen Aufsteiger Nottingham Forrest mit einem Hattrick innerhalb von 38 Minuten eindrucksvoll unter Beweis.