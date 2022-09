Nach peinlicher Panne! Ex-BVB-Star zurück in die Türkei

Aaron Chown via www.imago-images.de

Michy Batshuayi steht beim FC Chelsea unter Vertrag

Beim FC Chelsea unter Teammanager Thomas Tuchel spielte Stürmer Michy Batshuayi bislang überhaupt keine Rolle. Der ehemalige Dortmunder steht insgesamt schon seit sechs Jahren bei den Blues unter Vertrag, wurde allerdings schon fünfmal verliehen. Ein endgültiger Verkauf des Ex-BVB-Stars in dieser Transferperiode scheiterte zunächst in letzter Sekunde. Am Freitag schlug dann ein Klub aus der Türkei zu.

Am Donnerstag vermeldete der Sender "Sky" zunächst eine peinliche Transferpanne. Eigentlich war alles auf die Straße gebracht, dass Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest den 28-Jährigen fest transferieren würde.

Der Belgier sollte der insgesamt 20. Neuzugang von Nottingham in dieser Saison werden, eine Einigung zwischen den Klubs und der Spielerseite schien bereits getroffen.

Am 1. September kam es bis zum späten Abend aber dann zu keiner Einigung mehr. Laut dem TV-Bericht waren Verzögerungen bei den Wechselformalitäten der Grund für den geplatzten Wechsel am Donnerstag. Notwendige Dokumente für den geplanten Batshuayi-Transfer sollen zu spät beim englischen Verband eingereicht worden sein, sodass sich der Wechsel zunächst zerschlug.

Batshuayi traf neunmal für den BVB

Der 45-malige belgische Nationalspieler konnte den Vereinswechsel innerhalb der Premier League somit vergessen. Am Freitag schlug dann der türkische Klub Fenerbahce zu und vermeldete, Batshuayi unter Vertrag zu nehmen. Um welche Art des Deals es sich bei dem Angreifer handelt, gab der Istanbul-Klub zunächst noch nicht bekannt, da der obligatorische Medizincheck noch aussteht.

Der Wechsel zu Fener ist dabei durchaus brisant, lief Batshuayi doch in der letzten Saison noch für den Stadtrivalen Besiktas auf. Für die Schwarzen Adler traf er dabei 14 Mal in 33 Süper-Lig-Partien.

Im BVB-Trikot spielte Michy Batshuayi einst in der Rückrunde der Saison 2017/2018. In 14 Pflichtspielen erzielte er dabei starke neun Tore für die Schwarz-Gelben.

In den Folgejahren schaffte er es beim FC Chelsea aber nie zu einer festen Größe und spielte für den Londoner Klub in den letzten vier Jahren gerade einmal in 16 Ligaspielen (ein Tor). In der Saison 2020/2021, als der FC Chelsea die Champions League gewann, spielte Batshuayi auf Leihbasis bei Crystal Palace.