Geplatzter Bayern-Wechsel: Laimer lässt aufhorchen

IMAGO/motivio

Konrad Laimer stand beim FC Bayern auf dem Zettel

Wochenlang beherrschte der Poker des FC Bayern um Konrad Laimer von RB Leipzig die Medien, am Ende platzte der Transfer des vermeintlichen Wunschspielers von Julian Nagelsmann aber aufgrund von finanziellen Differenzen der beiden Klubs. Nun hat sich Laimer selbst dazu geäußert und aufhorchen lassen.

30 Millionen Euro hätte der FC Bayern auf den Tisch legen müssen, um Konrad Laimer von RB Leipzig loszueisen. Doch der deutsche Fußball-Rekordmeister bot laut verschiedenen Medienberichten lediglich 24 Millionen Euro, so dass der Transfer des Mittelfeldspielers, dessen Vertrag bei den Roten Bullen im kommenden Sommer ausläuft, (vorerst) nicht zustande kam.

"So ist Fußball", blickte Laimer in "Bild" auf den geplatzten Wechsel zurück und füge an: "Ich habe diesen Sommer viele Gespräche geführt, hier bei RB intern und auch viel mit meiner Familie und meiner Freundin. Schlussendlich hat es am Ende nicht funktioniert."

"Rummeckern" wolle er nun definitiv nicht. "Ich bin fünf Jahre hier, jetzt wird es ein sechstes Jahr, alles ist gut. Ich weiß, wie ich mit der ganzen Geschichte umgehen soll und auch muss", setzte der österreichische Nationalspieler hinzu.

Der Poker um seine Person glich einer Achterbahnfahrt, sowohl für die Beobachter als auch für offenbar für ihn selbst. "Die ersten Wochen in der Sommerpause gab es immer ein Auf und Ab, wo du denkst: es wird was, es wird nichts, es wird was, es wird nichts. Das war für mich auch eine neue Erfahrung", gab der Mittelfeldmann zu.

Laimer: Kontakt mit Bayern-Coach Nagelsmann "hielt sich in Grenzen"

"Aber auch darauf kann man etwas für den weiteren Werdegang mitnehmen, zu sehen, wie so etwas läuft, wie man sich verhält", fügte der Österreicher an, der immer wieder als Julian Nagelsmanns "Wunschspieler" bezeichnet wurde.

Dass diese Bezeichnung möglicherweise zu hoch gegriffen war, ließ Laimer auf Nachfrage durchblicken. "Es gab mal kurz Kontakt, aber es hielt sich schon in Grenzen", verriet der 25-Jährige, als er auf Nagelsmann angesprochen wurde.

Insgesamt sei das Interesse des FC Bayern aber auch das anderer Top-Klubs Europas "immer auch eine Wertschätzung und Bestätigung für die harte Arbeit", sagte der 25-Jährige. "So was ist auch mal schön zu lesen. Aber grundsätzlich musst du es gut einordnen können, die Mischung muss passen."

Auch das in den letzten Tagen vor Transferschluss kolportierte Werben des FC Liverpool sei zu vernachlässigen gewesen. "Das war nicht so heiß, dass noch was gegangen wäre. Ein überstürzter Abgang ist nicht mein Ding. Wenn ich wechseln sollte, will ich das in Ruhe durchdenken und entscheiden, nicht von heute auf morgen", so Laimer.

Das ganze Wechsel-Thema sei mit dem Transferschluss nun "abgehakt".